В Херсоне в результате артиллерийского удара погиб мужчина, повреждены дома
Киев • УНН
российские войска обстреляли Херсон в 04:15 утра. В результате атаки погиб 62-летний мужчина в собственном доме и повреждено 11 частных домов.
Утром 24 марта российские войска нанесли артиллерийский удар по Херсону. В результате обстрела есть погибший, открыто уголовное производство. Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура, пишет УНН.
Детали
По данным прокуратуры, обстрел произошел около 04:15.
В результате удара смертельные травмы получил 62-летний мужчина, находившийся в собственном доме.
Повреждено по меньшей мере 11 частных домов. Информация о других возможных пострадавших уточняется.
Правоохранители начали досудебное расследование по факту военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Прокуроры и следователи полиции документируют последствия атаки и собирают доказательства преступления.
