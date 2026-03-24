В Херсоне в результате артиллерийского удара погиб мужчина, повреждены дома

Утром 24 марта российские войска нанесли артиллерийский удар по Херсону. В результате обстрела есть погибший, открыто уголовное производство. Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура, пишет УНН.

Детали

По данным прокуратуры, обстрел произошел около 04:15.

В результате удара смертельные травмы получил 62-летний мужчина, находившийся в собственном доме.

Повреждено по меньшей мере 11 частных домов. Информация о других возможных пострадавших уточняется.

Правоохранители начали досудебное расследование по факту военного преступления, повлекшего гибель человека (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Прокуроры и следователи полиции документируют последствия атаки и собирают доказательства преступления.

В Запорожье возросло число пострадавших после удара по многоэтажке, есть погибший