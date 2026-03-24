У Херсоні внаслідок артилерійського удару загинув чоловік пошкоджені будинки
Київ • УНН
російські війська обстріляли Херсон о 04:15 ранку. Внаслідок атаки загинув 62-річний чоловік у власному будинку та пошкоджено 11 приватних осель.
Уранці 24 березня російські війська завдали артилерійського удару по Херсону. Внаслідок обстрілу є загиблий, відкрито кримінальне провадження. Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура, пише УНН.
Деталі
За даними прокуратури, обстріл стався близько 04:15.
Унаслідок удару смертельні травми отримав 62-річний чоловік, який перебував у власному будинку.
Пошкоджено щонайменше 11 приватних будинків. Інформація щодо інших можливих постраждалих уточнюється.
Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що спричинив загибель людини (ч. 2 ст. 438 КК України).
Прокурори та слідчі поліції документують наслідки атаки та збирають докази злочину.
