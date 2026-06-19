В Херсоне россияне атаковали две маршрутки, ранены пять человек
Киев • УНН
Враг атаковал общественный транспорт в Корабельном районе, повредив два автобуса. В результате первого удара ранены пять человек, вторая атака обошлась без жертв.
В Херсоне российские войска утром атаковали два маршрутных автобуса, ранены пять человек, сообщил в пятницу глава Херсонской ГВА Ярослав Шанько и сама ГВА в соцсетях, пишет УНН.
Детали
"В Херсоне враг утром атакует общественный транспорт. На одном из маршрутов в Корабельном районе в течение часа российские оккупанты повредили сразу 2 автобуса. В результате первого удара пострадали люди на остановке", - написал Шанько.
Сначала было известно о 4 раненых. Они все были госпитализированы в состоянии средней тяжести. Вторая атака обошлась без пострадавших.
"До 5 увеличилось количество раненых в результате атаки вражеского беспилотника на маршрутный автобус в Корабельном районе около 7:30. Медицинская помощь понадобилась 35-летней женщине. Она обратилась в больницу с минно-взрывной травмой. Сейчас проводится дообследование", - добавили позже в ГВА.
Дополнение
По данным ГУНП в области, за минувшие сутки на Херсонщине в результате вражеских обстрелов один человек погиб и пятеро ранены, еще трое человек пострадали из-за подрыва на мине. По информации же главы Херсонской ОВА Александра Прокудина, из-за российской агрессии за сутки 1 человек погиб, еще 9 - получили ранения.
российские войска не прекращают обстреливать Херсон, Херсонский и Бериславский районы из артиллерии, минометов, реактивных систем залпового огня и БпЛА различных типов. российские удары причинили повреждения многоэтажке и 17 частным домам, зернотоку, газопроводу, двум комбайнам.