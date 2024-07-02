В Херсоне под удар рф попали коммунальщики, среди горожан уже 8 пострадавших, есть погибшая

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Оккупанты продвинулись на Донетчине - Deep State

Оккупанты продвинулись на Донетчине - Deep State

  •  102614 просмотра
2 июля: Всемирный День НЛО, День налоговика Украины

2 июля: Всемирный День НЛО, День налоговика Украины

  •  100151 просмотра
Нет доказательств отправки северокорейских войск в Россию для войны в Украине - Пентагон

Нет доказательств отправки северокорейских войск в Россию для войны в Украине - Пентагон

  •  101019 просмотра
Умеров и Остин встретятся во вторник в Пентагоне

Умеров и Остин встретятся во вторник в Пентагоне

  •  103377 просмотра
Международные аудиторы констатировали многолетнюю волокиту в НАБУ и ВАКС

Международные аудиторы констатировали многолетнюю волокиту в НАБУ и ВАКС

  •  101337 просмотра
публикации
НАБУ обвинили в нарушении презумпции невиновности по делу Сольского

НАБУ обвинили в нарушении презумпции невиновности по делу Сольского

  •  34962 просмотра
Международные аудиторы констатировали многолетнюю волокиту в НАБУ и ВАКС

Международные аудиторы констатировали многолетнюю волокиту в НАБУ и ВАКС

  •  101337 просмотра
Украинский бизнес во время войны: как российское вторжение повлияло на сотрудничество с иностранными поставщиками

Украинский бизнес во время войны: как российское вторжение повлияло на сотрудничество с иностранными поставщиками
Эксклюзив

  •  128391 просмотра
Большинство украинцев не доверяют НАБУ - результаты международного аудита

Большинство украинцев не доверяют НАБУ - результаты международного аудита

1 июля 2024, 10:07  •  132690 просмотра
Подделал доверенность и продал 40 участков чужой земли - риэлтор, которого подозревают в многомиллионном мошенничестве, сбежал за границу

Подделал доверенность и продал 40 участков чужой земли - риэлтор, которого подозревают в многомиллионном мошенничестве, сбежал за границу

1 июля 2024, 09:23  •  134342 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
2 июля: Всемирный День НЛО, День налоговика Украины

2 июля: Всемирный День НЛО, День налоговика Украины

  •  100151 просмотра
"Мыслями наизнанку 2" возглавляет бокс-офис США, кассовые сборы в мире уже более миллиарда долларов

"Мыслями наизнанку 2" возглавляет бокс-офис США, кассовые сборы в мире уже более миллиарда долларов

1 июля 2024, 09:42  •  96945 просмотра
1 июля: День архитектуры Украины, Международный день реги, Международный день реги

1 июля: День архитектуры Украины, Международный день реги, Международный день реги

1 июля 2024, 03:03  •  104546 просмотра
Обзор премьер фильмов в жарком июле: что посмотреть

Обзор премьер фильмов в жарком июле: что посмотреть

30 июня 2024, 16:16  •  104347 просмотра
30 июня: Международный день астероида, Всемирный день социальных сетей

30 июня: Международный день астероида, Всемирный день социальных сетей

30 июня 2024, 03:17  •  107652 просмотра
Актуальное

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

В Херсоне под удар рф попали коммунальщики, среди горожан уже 8 пострадавших, есть погибшая

В Херсоне под удар рф попали коммунальщики, среди горожан уже 8 пострадавших, есть погибшая

Киев  •  УНН

2 июля 2024, 10:00  •  7601 просмотра

Read in English

Восемь человек были ранены и одна 54-летняя женщина погибла во время недавнего российского обстрела Херсона, жертвы получили различные травмы, такие как сотрясение мозга, осколочные ранения, взрывные и черепно-мозговые травмы.

Восемь человек были ранены и одна 54-летняя женщина погибла во время недавних вражеских обстрелов Херсона, сообщил во вторник глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Из-за недавних российских обстрелов Херсона пострадали восемь человек. К сожалению, российская армия убила 54-летнюю женщину. Мои соболезнования родным и близким... 

- написал Прокудин в Telegram.

"В центральной части города под удар врага попали коммунальщики", - указал глава ОВА. 

По его словам, 63-летняя работница получила взрывную травму и осколочное ранение ноги. У ее коллеги, 53-летней женщины, диагностировали контузию, взрывную и черепно-мозговую травмы. 

Также, по данным Прокудина, сейчас в больнице находится 54-летний мужчина с контузией, взрывной и черепно-мозговой травмами.  

"В Корабельном районе города во дворах собственных домов пострадали двое мужчин", - сообщил Прокудин. 

У 80-летнего пострадавшего, по его данным, - контузия, осколочные ранения грудной клетки, руки, ноги, взрывная и черепно-мозговая травмы. У херсонца, 65 лет, диагностировали контузию, взрывной и черепно-мозговые травмы.

Еще двое пострадавших - 52-летний мужчина и 56-летняя женщина, которые самостоятельно обратились в больницу со взрывными травмами, добавил он.

"Все раненые - под наблюдением херсонских врачей, им оказывают необходимую медицинскую помощь", - указал глава ОВА.

Ранее 

Сообщалось о 5 пострадавших в Херсоне, который россияне обстреливали с утра.

Пятеро херсонцев ранены в результате вражеских обстрелов2 июля 2024, 09:18 • 14605 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
khersonХерсон
Эксклюзив
Неконтролируемое движение крупногабаритного транспорта - в Агентстве восстановления назвали причину уничтожения дороги на Черниговщине, ремонта которой добились люди
  •  38202 просмотра

Неконтролируемое движение крупногабаритного транспорта - в Агентстве восстановления назвали причину уничтожения дороги на Черниговщине, ремонта которой добились люди

Эксклюзив
Известная спортсменка из Броваров не поддерживает идею переименования города
  •  45136 просмотра

Известная спортсменка из Броваров не поддерживает идею переименования города

Эксклюзив
В этом году валовой сбор зерновых будет на уровне около 60 млн тонн – эксперт
  •  46524 просмотра

В этом году валовой сбор зерновых будет на уровне около 60 млн тонн – эксперт

Эксклюзив
По некоторым показателям роботизированные технологии преобладают на поле боя над "традиционным" оружием - "АЭРОРАЗВЕДКА"
  •  41463 просмотра

По некоторым показателям роботизированные технологии преобладают на поле боя над "традиционным" оружием - "АЭРОРАЗВЕДКА"

Эксклюзив
Покупка квартиры или аренда жилья. Эксперт рассказала, стоит ли вкладывать средства в жилье в Украине
  •  31594 просмотра

Покупка квартиры или аренда жилья. Эксперт рассказала, стоит ли вкладывать средства в жилье в Украине

Эксклюзив
Не учитывают местные особенности - нардеп из Броваров раскритиковал идею коллег изменить название города
  •  38376 просмотра

Не учитывают местные особенности - нардеп из Броваров раскритиковал идею коллег изменить название города

Эксклюзив
Гетманцев генерирует идеи за весь экономический блок - нардеп
  •  43749 просмотра

Гетманцев генерирует идеи за весь экономический блок - нардеп

Эксклюзив
Аппарат СНБО должен заняться вопросом введения санкций в отношении приближенного к путину россиянина Ипатова, чья компания работает на "Олимпексе" - нардеп
  •  34530 просмотра

Аппарат СНБО должен заняться вопросом введения санкций в отношении приближенного к путину россиянина Ипатова, чья компания работает на "Олимпексе" - нардеп

Эксклюзив
В фаворе пригородная недвижимость и низкая этажность: что происходит на рынке жилой недвижимости
  •  29818 просмотра

В фаворе пригородная недвижимость и низкая этажность: что происходит на рынке жилой недвижимости

Эксклюзив
Украинский бизнес во время войны: как российское вторжение повлияло на сотрудничество с иностранными поставщиками
  •  128398 просмотра

Украинский бизнес во время войны: как российское вторжение повлияло на сотрудничество с иностранными поставщиками

Популярные

Международные аудиторы констатировали многолетнюю волокиту в НАБУ и ВАКС

Международные аудиторы констатировали многолетнюю волокиту в НАБУ и ВАКС

  •  101337 просмотра
Умеров и Остин встретятся во вторник в Пентагоне

Умеров и Остин встретятся во вторник в Пентагоне

  •  103377 просмотра
Нет доказательств отправки северокорейских войск в Россию для войны в Украине - Пентагон

Нет доказательств отправки северокорейских войск в Россию для войны в Украине - Пентагон

  •  101019 просмотра
2 июля: Всемирный День НЛО, День налоговика Украины

2 июля: Всемирный День НЛО, День налоговика Украины

  •  100151 просмотра
Оккупанты продвинулись на Донетчине - Deep State

Оккупанты продвинулись на Донетчине - Deep State

  •  102614 просмотра

Публикации

НАБУ обвинили в нарушении презумпции невиновности по делу Сольского

НАБУ обвинили в нарушении презумпции невиновности по делу Сольского

  •  34962 просмотра
Международные аудиторы констатировали многолетнюю волокиту в НАБУ и ВАКС

Международные аудиторы констатировали многолетнюю волокиту в НАБУ и ВАКС

  •  101337 просмотра
Украинский бизнес во время войны: как российское вторжение повлияло на сотрудничество с иностранными поставщиками

Украинский бизнес во время войны: как российское вторжение повлияло на сотрудничество с иностранными поставщиками
Эксклюзив

  •  128391 просмотра
Большинство украинцев не доверяют НАБУ - результаты международного аудита

Большинство украинцев не доверяют НАБУ - результаты международного аудита

1 июля 2024, 10:07  •  132690 просмотра
Подделал доверенность и продал 40 участков чужой земли - риэлтор, которого подозревают в многомиллионном мошенничестве, сбежал за границу

Подделал доверенность и продал 40 участков чужой земли - риэлтор, которого подозревают в многомиллионном мошенничестве, сбежал за границу

1 июля 2024, 09:23  •  134342 просмотра

Война

Около 10 тыс. новых мигрантов воюет на стороне россии - британская разведка

Около 10 тыс. новых мигрантов воюет на стороне россии - британская разведка

  •  8160 просмотра
В Херсоне под удар рф попали коммунальщики, среди горожан уже 8 пострадавших, есть погибшая

В Херсоне под удар рф попали коммунальщики, среди горожан уже 8 пострадавших, есть погибшая

  •  7977 просмотра
В Донецкой области 50 шахтеров оказались под землей из-за обстрела россиян

В Донецкой области 50 шахтеров оказались под землей из-за обстрела россиян

  •  12634 просмотра
Пятеро херсонцев ранены в результате вражеских обстрелов

Пятеро херсонцев ранены в результате вражеских обстрелов

  •  14859 просмотра
Армия рф ночью ударила по поселку в Донецкой области: есть пострадавший и повреждения

Армия рф ночью ударила по поселку в Донецкой области: есть пострадавший и повреждения

  •  20664 просмотра

политика

Кабмин назначил первого заместителя министра экономики

Кабмин назначил первого заместителя министра экономики

  •  1608 просмотра
Продажа картин Медведчука: АРМА выбрало компанию, которая будет проводить торги

Продажа картин Медведчука: АРМА выбрало компанию, которая будет проводить торги

  •  2130 просмотра
Орбан подтвердил визит в Киев: показал фото с Зеленским

Орбан подтвердил визит в Киев: показал фото с Зеленским

  •  10317 просмотра
Зеленский созвонился с Рютте, избранным новым Генсеком НАТО: обсудили взаимодействие Украины с Альянсом

Зеленский созвонился с Рютте, избранным новым Генсеком НАТО: обсудили взаимодействие Украины с Альянсом

  •  13140 просмотра
Самые сложные предпосылки за три десятилетия: экс-специалисты МОК оценили риски накануне Олимпийских игр в Париже

Самые сложные предпосылки за три десятилетия: экс-специалисты МОК оценили риски накануне Олимпийских игр в Париже

  •  17548 просмотра

Война

Около 10 тыс. новых мигрантов воюет на стороне россии - британская разведка

Около 10 тыс. новых мигрантов воюет на стороне россии - британская разведка

  •  8160 просмотра
В Херсоне под удар рф попали коммунальщики, среди горожан уже 8 пострадавших, есть погибшая

В Херсоне под удар рф попали коммунальщики, среди горожан уже 8 пострадавших, есть погибшая

  •  7977 просмотра
В Донецкой области 50 шахтеров оказались под землей из-за обстрела россиян

В Донецкой области 50 шахтеров оказались под землей из-за обстрела россиян

  •  12634 просмотра
Пятеро херсонцев ранены в результате вражеских обстрелов

Пятеро херсонцев ранены в результате вражеских обстрелов

  •  14859 просмотра
Армия рф ночью ударила по поселку в Донецкой области: есть пострадавший и повреждения

Армия рф ночью ударила по поселку в Донецкой области: есть пострадавший и повреждения

  •  20664 просмотра

политика

Кабмин назначил первого заместителя министра экономики

Кабмин назначил первого заместителя министра экономики

  •  1608 просмотра
Продажа картин Медведчука: АРМА выбрало компанию, которая будет проводить торги

Продажа картин Медведчука: АРМА выбрало компанию, которая будет проводить торги

  •  2130 просмотра
Орбан подтвердил визит в Киев: показал фото с Зеленским

Орбан подтвердил визит в Киев: показал фото с Зеленским

  •  10317 просмотра
Зеленский созвонился с Рютте, избранным новым Генсеком НАТО: обсудили взаимодействие Украины с Альянсом

Зеленский созвонился с Рютте, избранным новым Генсеком НАТО: обсудили взаимодействие Украины с Альянсом

  •  13140 просмотра
Самые сложные предпосылки за три десятилетия: экс-специалисты МОК оценили риски накануне Олимпийских игр в Париже

Самые сложные предпосылки за три десятилетия: экс-специалисты МОК оценили риски накануне Олимпийских игр в Париже

  •  17548 просмотра

Новости Бизнеса

В восстановление Украины, в частности в строительный сектор, уже готовы инвестировать 500 миллионов долларов - исследование KSE

В восстановление Украины, в частности в строительный сектор, уже готовы инвестировать 500 миллионов долларов - исследование KSE

28 июня 2024, 09:48  •  101927 просмотра
Восстановление музеев и поддержка защитников в рамках программы "МХП Поруч". Какие инициативы одержали победу в конкурсе "Благотворительная Украина-2023"

Восстановление музеев и поддержка защитников в рамках программы "МХП Поруч". Какие инициативы одержали победу в конкурсе "Благотворительная Украина-2023"

26 июня 2024, 09:48  •  107715 просмотра
БФ "МХП-Громаді" в третий раз получил самые высокие баллы в Национальном рейтинге благотворительных организаций

БФ "МХП-Громаді" в третий раз получил самые высокие баллы в Национальном рейтинге благотворительных организаций

21 июня 2024, 16:25  •  123447 просмотра

Экономика

Кабмин назначил первого заместителя министра экономики

Кабмин назначил первого заместителя министра экономики

  •  1608 просмотра
Из-за связанных с Mt Gox беспокойством и нестабильностью курса, цена биткоина сейчас на уровне 62 тыс. долларов

Из-за связанных с Mt Gox беспокойством и нестабильностью курса, цена биткоина сейчас на уровне 62 тыс. долларов

  •  11966 просмотра
ЕС возвращает пошлины на яйца и сахар из Украины

ЕС возвращает пошлины на яйца и сахар из Украины

  •  10694 просмотра
Свет на фоне жары будут отключать в три очереди, меньше ограничений будет до 13 часов, запланирован импорт и аварийная помощь

Свет на фоне жары будут отключать в три очереди, меньше ограничений будет до 13 часов, запланирован импорт и аварийная помощь

  •  16911 просмотра
В Минэнерго надеются, что ситуация с отключениями света улучшится в ближайшие недели

В Минэнерго надеются, что ситуация с отключениями света улучшится в ближайшие недели

  •  27887 просмотра

Киев

Киевлян предупредили о высоком уровне загрязнения воздуха на фоне жары

Киевлян предупредили о высоком уровне загрязнения воздуха на фоне жары

  •  8221 просмотра
В столице из-за жары ограничили движение крупногабаритных грузовиков

В столице из-за жары ограничили движение крупногабаритных грузовиков

  •  9084 просмотра
Умышленное убийство: из-за смерти Садыкова подозреваемым в покушении на него изменят подозрение

Умышленное убийство: из-за смерти Садыкова подозреваемым в покушении на него изменят подозрение

  •  15570 просмотра
В Киеве ДТП на проспекте Петра Григоренко, движение транспорта затруднено

В Киеве ДТП на проспекте Петра Григоренко, движение транспорта затруднено

  •  22084 просмотра
В Киеве на одной из улиц на месяц ограничат движение транспорта

В Киеве на одной из улиц на месяц ограничат движение транспорта

  •  24446 просмотра