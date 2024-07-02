В Херсоне под удар рф попали коммунальщики, среди горожан уже 8 пострадавших, есть погибшая

Восемь человек были ранены и одна 54-летняя женщина погибла во время недавних вражеских обстрелов Херсона, сообщил во вторник глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

Из-за недавних российских обстрелов Херсона пострадали восемь человек. К сожалению, российская армия убила 54-летнюю женщину. Мои соболезнования родным и близким... - написал Прокудин в Telegram.

"В центральной части города под удар врага попали коммунальщики", - указал глава ОВА.

По его словам, 63-летняя работница получила взрывную травму и осколочное ранение ноги. У ее коллеги, 53-летней женщины, диагностировали контузию, взрывную и черепно-мозговую травмы.

Также, по данным Прокудина, сейчас в больнице находится 54-летний мужчина с контузией, взрывной и черепно-мозговой травмами.

"В Корабельном районе города во дворах собственных домов пострадали двое мужчин", - сообщил Прокудин.

У 80-летнего пострадавшего, по его данным, - контузия, осколочные ранения грудной клетки, руки, ноги, взрывная и черепно-мозговая травмы. У херсонца, 65 лет, диагностировали контузию, взрывной и черепно-мозговые травмы.

Еще двое пострадавших - 52-летний мужчина и 56-летняя женщина, которые самостоятельно обратились в больницу со взрывными травмами, добавил он.

"Все раненые - под наблюдением херсонских врачей, им оказывают необходимую медицинскую помощь", - указал глава ОВА.

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