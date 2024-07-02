Пятеро херсонцев ранены в результате вражеских обстрелов

В Херсоне, в разных районах, из-за вражеских ударов пострадали пятеро херсонцев, сообщил во вторник глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

В целом на эту минуту известно о пяти раненых горожанах - написал Прокудин в Telegram.

В частности, по его словам, за медицинской помощью обратились двое херсонцев, пострадавших из-за российских обстрелов. "Сейчас врачи обследуют 52-летнего мужчину и 56-летнюю женщину. Предварительно, они получили взрывные травмы", - отметил Прокудин.

Врачи оказывают всем пострадавшим необходимую медицинскую помощь, указал глава ОВА.

Как сообщил Прокудин, под российскими ударами оказались в том числе жилые дома в Центральном районе города.

Ранее

Сообщалось, что враг с утра обстреливал Херсон. Было известно об одном пострадавшем.

Херсон под массированным огнем врага: ранен мужчина