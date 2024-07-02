Пятеро херсонцев ранены в результате вражеских обстрелов

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Оккупанты продвинулись на Донетчине - Deep State

Оккупанты продвинулись на Донетчине - Deep State

  •  102607 просмотра
2 июля: Всемирный День НЛО, День налоговика Украины

2 июля: Всемирный День НЛО, День налоговика Украины

  •  100142 просмотра
Нет доказательств отправки северокорейских войск в Россию для войны в Украине - Пентагон

Нет доказательств отправки северокорейских войск в Россию для войны в Украине - Пентагон

  •  101013 просмотра
Умеров и Остин встретятся во вторник в Пентагоне

Умеров и Остин встретятся во вторник в Пентагоне

  •  103369 просмотра
Международные аудиторы констатировали многолетнюю волокиту в НАБУ и ВАКС

Международные аудиторы констатировали многолетнюю волокиту в НАБУ и ВАКС

  •  101325 просмотра
публикации
НАБУ обвинили в нарушении презумпции невиновности по делу Сольского

НАБУ обвинили в нарушении презумпции невиновности по делу Сольского

  •  34911 просмотра
Международные аудиторы констатировали многолетнюю волокиту в НАБУ и ВАКС

Международные аудиторы констатировали многолетнюю волокиту в НАБУ и ВАКС

  •  101325 просмотра
Украинский бизнес во время войны: как российское вторжение повлияло на сотрудничество с иностранными поставщиками

Украинский бизнес во время войны: как российское вторжение повлияло на сотрудничество с иностранными поставщиками
Эксклюзив

  •  128386 просмотра
Большинство украинцев не доверяют НАБУ - результаты международного аудита

Большинство украинцев не доверяют НАБУ - результаты международного аудита

1 июля 2024, 10:07  •  132684 просмотра
Подделал доверенность и продал 40 участков чужой земли - риэлтор, которого подозревают в многомиллионном мошенничестве, сбежал за границу

Подделал доверенность и продал 40 участков чужой земли - риэлтор, которого подозревают в многомиллионном мошенничестве, сбежал за границу

1 июля 2024, 09:23  •  134333 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
2 июля: Всемирный День НЛО, День налоговика Украины

2 июля: Всемирный День НЛО, День налоговика Украины

  •  100142 просмотра
"Мыслями наизнанку 2" возглавляет бокс-офис США, кассовые сборы в мире уже более миллиарда долларов

"Мыслями наизнанку 2" возглавляет бокс-офис США, кассовые сборы в мире уже более миллиарда долларов

1 июля 2024, 09:42  •  96929 просмотра
1 июля: День архитектуры Украины, Международный день реги, Международный день реги

1 июля: День архитектуры Украины, Международный день реги, Международный день реги

1 июля 2024, 03:03  •  104543 просмотра
Обзор премьер фильмов в жарком июле: что посмотреть

Обзор премьер фильмов в жарком июле: что посмотреть

30 июня 2024, 16:16  •  104344 просмотра
30 июня: Международный день астероида, Всемирный день социальных сетей

30 июня: Международный день астероида, Всемирный день социальных сетей

30 июня 2024, 03:17  •  107649 просмотра
Актуальное

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Пятеро херсонцев ранены в результате вражеских обстрелов

Пятеро херсонцев ранены в результате вражеских обстрелов

Киев  •  УНН

2 июля 2024, 09:18  •  14763 просмотра

Read in English

В результате вражеских обстрелов в разных районах Херсона ранения получили пятеро херсонцев.

В Херсоне, в разных районах, из-за вражеских ударов пострадали пятеро херсонцев, сообщил во вторник глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

В целом на эту минуту известно о пяти раненых горожанах

- написал Прокудин в Telegram.

В частности, по его словам, за медицинской помощью обратились двое херсонцев, пострадавших из-за российских обстрелов. "Сейчас врачи обследуют 52-летнего мужчину и 56-летнюю женщину. Предварительно, они получили взрывные травмы", - отметил Прокудин.

Врачи оказывают всем пострадавшим необходимую медицинскую помощь, указал глава ОВА.

Как сообщил Прокудин, под российскими ударами оказались в том числе жилые дома в Центральном районе города.

Ранее 

Сообщалось, что враг с утра обстреливал Херсон. Было известно об одном пострадавшем.

Херсон под массированным огнем врага: ранен мужчина2 июля 2024, 08:20 • 18559 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Эксклюзив
Неконтролируемое движение крупногабаритного транспорта - в Агентстве восстановления назвали причину уничтожения дороги на Черниговщине, ремонта которой добились люди
  •  38085 просмотра

Неконтролируемое движение крупногабаритного транспорта - в Агентстве восстановления назвали причину уничтожения дороги на Черниговщине, ремонта которой добились люди

Эксклюзив
Известная спортсменка из Броваров не поддерживает идею переименования города
  •  45023 просмотра

Известная спортсменка из Броваров не поддерживает идею переименования города

Эксклюзив
В этом году валовой сбор зерновых будет на уровне около 60 млн тонн – эксперт
  •  46421 просмотра

В этом году валовой сбор зерновых будет на уровне около 60 млн тонн – эксперт

Эксклюзив
По некоторым показателям роботизированные технологии преобладают на поле боя над "традиционным" оружием - "АЭРОРАЗВЕДКА"
  •  41432 просмотра

По некоторым показателям роботизированные технологии преобладают на поле боя над "традиционным" оружием - "АЭРОРАЗВЕДКА"

Эксклюзив
Покупка квартиры или аренда жилья. Эксперт рассказала, стоит ли вкладывать средства в жилье в Украине
  •  31567 просмотра

Покупка квартиры или аренда жилья. Эксперт рассказала, стоит ли вкладывать средства в жилье в Украине

Эксклюзив
Не учитывают местные особенности - нардеп из Броваров раскритиковал идею коллег изменить название города
  •  38376 просмотра

Не учитывают местные особенности - нардеп из Броваров раскритиковал идею коллег изменить название города

Эксклюзив
Гетманцев генерирует идеи за весь экономический блок - нардеп
  •  43749 просмотра

Гетманцев генерирует идеи за весь экономический блок - нардеп

Эксклюзив
Аппарат СНБО должен заняться вопросом введения санкций в отношении приближенного к путину россиянина Ипатова, чья компания работает на "Олимпексе" - нардеп
  •  34530 просмотра

Аппарат СНБО должен заняться вопросом введения санкций в отношении приближенного к путину россиянина Ипатова, чья компания работает на "Олимпексе" - нардеп

Эксклюзив
В фаворе пригородная недвижимость и низкая этажность: что происходит на рынке жилой недвижимости
  •  29818 просмотра

В фаворе пригородная недвижимость и низкая этажность: что происходит на рынке жилой недвижимости

Эксклюзив
Украинский бизнес во время войны: как российское вторжение повлияло на сотрудничество с иностранными поставщиками
  •  128379 просмотра

Украинский бизнес во время войны: как российское вторжение повлияло на сотрудничество с иностранными поставщиками

Популярные

Международные аудиторы констатировали многолетнюю волокиту в НАБУ и ВАКС

Международные аудиторы констатировали многолетнюю волокиту в НАБУ и ВАКС

  •  101325 просмотра
Умеров и Остин встретятся во вторник в Пентагоне

Умеров и Остин встретятся во вторник в Пентагоне

  •  103369 просмотра
Нет доказательств отправки северокорейских войск в Россию для войны в Украине - Пентагон

Нет доказательств отправки северокорейских войск в Россию для войны в Украине - Пентагон

  •  101013 просмотра
2 июля: Всемирный День НЛО, День налоговика Украины

2 июля: Всемирный День НЛО, День налоговика Украины

  •  100142 просмотра
Оккупанты продвинулись на Донетчине - Deep State

Оккупанты продвинулись на Донетчине - Deep State

  •  102607 просмотра

Публикации

НАБУ обвинили в нарушении презумпции невиновности по делу Сольского

НАБУ обвинили в нарушении презумпции невиновности по делу Сольского

  •  34911 просмотра
Международные аудиторы констатировали многолетнюю волокиту в НАБУ и ВАКС

Международные аудиторы констатировали многолетнюю волокиту в НАБУ и ВАКС

  •  101325 просмотра
Украинский бизнес во время войны: как российское вторжение повлияло на сотрудничество с иностранными поставщиками

Украинский бизнес во время войны: как российское вторжение повлияло на сотрудничество с иностранными поставщиками
Эксклюзив

  •  128386 просмотра
Большинство украинцев не доверяют НАБУ - результаты международного аудита

Большинство украинцев не доверяют НАБУ - результаты международного аудита

1 июля 2024, 10:07  •  132684 просмотра
Подделал доверенность и продал 40 участков чужой земли - риэлтор, которого подозревают в многомиллионном мошенничестве, сбежал за границу

Подделал доверенность и продал 40 участков чужой земли - риэлтор, которого подозревают в многомиллионном мошенничестве, сбежал за границу

1 июля 2024, 09:23  •  134333 просмотра

Война

Около 10 тыс. новых мигрантов воюет на стороне россии - британская разведка

Около 10 тыс. новых мигрантов воюет на стороне россии - британская разведка

  •  8033 просмотра
В Херсоне под удар рф попали коммунальщики, среди горожан уже 8 пострадавших, есть погибшая

В Херсоне под удар рф попали коммунальщики, среди горожан уже 8 пострадавших, есть погибшая

  •  7879 просмотра
В Донецкой области 50 шахтеров оказались под землей из-за обстрела россиян

В Донецкой области 50 шахтеров оказались под землей из-за обстрела россиян

  •  12550 просмотра
Пятеро херсонцев ранены в результате вражеских обстрелов

Пятеро херсонцев ранены в результате вражеских обстрелов

  •  14800 просмотра
Армия рф ночью ударила по поселку в Донецкой области: есть пострадавший и повреждения

Армия рф ночью ударила по поселку в Донецкой области: есть пострадавший и повреждения

  •  20628 просмотра

политика

Кабмин назначил первого заместителя министра экономики

Кабмин назначил первого заместителя министра экономики

  •  1493 просмотра
Продажа картин Медведчука: АРМА выбрало компанию, которая будет проводить торги

Продажа картин Медведчука: АРМА выбрало компанию, которая будет проводить торги

  •  2024 просмотра
Орбан подтвердил визит в Киев: показал фото с Зеленским

Орбан подтвердил визит в Киев: показал фото с Зеленским

  •  10270 просмотра
Зеленский созвонился с Рютте, избранным новым Генсеком НАТО: обсудили взаимодействие Украины с Альянсом

Зеленский созвонился с Рютте, избранным новым Генсеком НАТО: обсудили взаимодействие Украины с Альянсом

  •  13118 просмотра
Самые сложные предпосылки за три десятилетия: экс-специалисты МОК оценили риски накануне Олимпийских игр в Париже

Самые сложные предпосылки за три десятилетия: экс-специалисты МОК оценили риски накануне Олимпийских игр в Париже

  •  17501 просмотра

Война

Около 10 тыс. новых мигрантов воюет на стороне россии - британская разведка

Около 10 тыс. новых мигрантов воюет на стороне россии - британская разведка

  •  8033 просмотра
В Херсоне под удар рф попали коммунальщики, среди горожан уже 8 пострадавших, есть погибшая

В Херсоне под удар рф попали коммунальщики, среди горожан уже 8 пострадавших, есть погибшая

  •  7879 просмотра
В Донецкой области 50 шахтеров оказались под землей из-за обстрела россиян

В Донецкой области 50 шахтеров оказались под землей из-за обстрела россиян

  •  12550 просмотра
Пятеро херсонцев ранены в результате вражеских обстрелов

Пятеро херсонцев ранены в результате вражеских обстрелов

  •  14800 просмотра
Армия рф ночью ударила по поселку в Донецкой области: есть пострадавший и повреждения

Армия рф ночью ударила по поселку в Донецкой области: есть пострадавший и повреждения

  •  20628 просмотра

политика

Кабмин назначил первого заместителя министра экономики

Кабмин назначил первого заместителя министра экономики

  •  1493 просмотра
Продажа картин Медведчука: АРМА выбрало компанию, которая будет проводить торги

Продажа картин Медведчука: АРМА выбрало компанию, которая будет проводить торги

  •  2024 просмотра
Орбан подтвердил визит в Киев: показал фото с Зеленским

Орбан подтвердил визит в Киев: показал фото с Зеленским

  •  10270 просмотра
Зеленский созвонился с Рютте, избранным новым Генсеком НАТО: обсудили взаимодействие Украины с Альянсом

Зеленский созвонился с Рютте, избранным новым Генсеком НАТО: обсудили взаимодействие Украины с Альянсом

  •  13118 просмотра
Самые сложные предпосылки за три десятилетия: экс-специалисты МОК оценили риски накануне Олимпийских игр в Париже

Самые сложные предпосылки за три десятилетия: экс-специалисты МОК оценили риски накануне Олимпийских игр в Париже

  •  17501 просмотра

Новости Бизнеса

В восстановление Украины, в частности в строительный сектор, уже готовы инвестировать 500 миллионов долларов - исследование KSE

В восстановление Украины, в частности в строительный сектор, уже готовы инвестировать 500 миллионов долларов - исследование KSE

28 июня 2024, 09:48  •  101926 просмотра
Восстановление музеев и поддержка защитников в рамках программы "МХП Поруч". Какие инициативы одержали победу в конкурсе "Благотворительная Украина-2023"

Восстановление музеев и поддержка защитников в рамках программы "МХП Поруч". Какие инициативы одержали победу в конкурсе "Благотворительная Украина-2023"

26 июня 2024, 09:48  •  107714 просмотра
БФ "МХП-Громаді" в третий раз получил самые высокие баллы в Национальном рейтинге благотворительных организаций

БФ "МХП-Громаді" в третий раз получил самые высокие баллы в Национальном рейтинге благотворительных организаций

21 июня 2024, 16:25  •  123447 просмотра

Экономика

Кабмин назначил первого заместителя министра экономики

Кабмин назначил первого заместителя министра экономики

  •  1493 просмотра
Из-за связанных с Mt Gox беспокойством и нестабильностью курса, цена биткоина сейчас на уровне 62 тыс. долларов

Из-за связанных с Mt Gox беспокойством и нестабильностью курса, цена биткоина сейчас на уровне 62 тыс. долларов

  •  11955 просмотра
ЕС возвращает пошлины на яйца и сахар из Украины

ЕС возвращает пошлины на яйца и сахар из Украины

  •  10660 просмотра
Свет на фоне жары будут отключать в три очереди, меньше ограничений будет до 13 часов, запланирован импорт и аварийная помощь

Свет на фоне жары будут отключать в три очереди, меньше ограничений будет до 13 часов, запланирован импорт и аварийная помощь

  •  16899 просмотра
В Минэнерго надеются, что ситуация с отключениями света улучшится в ближайшие недели

В Минэнерго надеются, что ситуация с отключениями света улучшится в ближайшие недели

  •  27879 просмотра

Киев

Киевлян предупредили о высоком уровне загрязнения воздуха на фоне жары

Киевлян предупредили о высоком уровне загрязнения воздуха на фоне жары

  •  8221 просмотра
В столице из-за жары ограничили движение крупногабаритных грузовиков

В столице из-за жары ограничили движение крупногабаритных грузовиков

  •  9084 просмотра
Умышленное убийство: из-за смерти Садыкова подозреваемым в покушении на него изменят подозрение

Умышленное убийство: из-за смерти Садыкова подозреваемым в покушении на него изменят подозрение

  •  15570 просмотра
В Киеве ДТП на проспекте Петра Григоренко, движение транспорта затруднено

В Киеве ДТП на проспекте Петра Григоренко, движение транспорта затруднено

  •  22084 просмотра
В Киеве на одной из улиц на месяц ограничат движение транспорта

В Киеве на одной из улиц на месяц ограничат движение транспорта

  •  24446 просмотра