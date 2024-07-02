П'ятеро херсонців поранені внаслідок ворожих обстрілів
Київ • УНН
Внаслідок ворожих обстрілів у різних районах Херсона поранення отримали п'ятеро херсонців.
У Херсоні, у різних районах, через ворожі удари постраждали п'ятеро херсонців, повідомив у вівторок голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
Загалом на цю хвилину відомо про пʼятьох поранених містян
Зокрема, з його слів, за медичною допомогою звернулися двоє херсонців, постраждалих через російські обстріли. "Нині лікарі обстежують 52-річного чоловіка та 56-річну жінку. Попередньо, вони отримали вибухові травми", - зазначив Прокудін.
Лікарі надають усім постраждалим необхідну медичну допомогу, вказав голова ОВА.
Як повідомив Прокудін, під російськими ударами опинилися у тому числі житлові будинки у Центральному районі міста.
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Повідомлялося, що ворог з ранку обстрілював Херсон. Було відомо про одного постраждалого.
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