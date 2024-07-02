Херсон під масованим вогнем ворога: поранено чоловіка
Київ • УНН
54-річний чоловік отримав травми внаслідок обстрілу російськими військами Херсона.
Херсон під масованим ворожим обстрілом, поранено 54-річного чоловіка, за попередньою інформацією, постраждали декілька містян, повідомили в Херсонській ОВА у вівторок, пише УНН.
російські війська масованим вогнем криють Херсон. "Швидка" доставила до лікарні 54-річного чоловіка з контузією, струсом головного мозку та черепно-мозковою травмою. Потерпілому надають необхідну медичну допомогу
Зі слів голови Херсонської МВА Романа Мрочка у Telegram, наразі відомо про одного постраждалого - 54-річного чоловіка, який потрапив під ворожий обстріл в центрі міста.
Як вказали в ОВА, за попередньою інформацією, внаслідок останніх ворожих ударів постраждали декілька містян.
Армія рф знову атакує Херсон: пролунали вибухи02.07.24, 10:38 • 60787 переглядiв