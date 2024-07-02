Армія рф знову атакує Херсон: пролунали вибухи
Київ • УНН
У Херсоні пролунали вибухи, коли російська армія знову атакувала місто з тимчасово окупованого лівого берега.
У Херсоні пролунали вибухи, коли російська армія знову атакувала місто з тимчасово окупованого лівого берега, повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко, пише УНН.
У Херсоні лунають вибухи! Армія рф атакує з тимчасово окупованого лівого берега. Не перебувайте на відкритому просторі. Перейдіть до більш безпечних місць!
Війська рф вранці атакували Херсон, поранено літнього чоловіка02.07.24, 09:11 • 22137 переглядiв