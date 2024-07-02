Армія рф знову атакує Херсон: пролунали вибухи

У Херсоні пролунали вибухи, коли російська армія знову атакувала місто з тимчасово окупованого лівого берега, повідомив голова Херсонської МВА Роман Мрочко, пише УНН.

У Херсоні лунають вибухи! Армія рф атакує з тимчасово окупованого лівого берега. Не перебувайте на відкритому просторі. Перейдіть до більш безпечних місць!