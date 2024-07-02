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Неконтролируемое движение крупногабаритного транспорта - в Агентстве восстановления назвали причину уничтожения дороги на Черниговщине, ремонта которой добились люди
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Известная спортсменка из Броваров не поддерживает идею переименования города
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В этом году валовой сбор зерновых будет на уровне около 60 млн тонн – эксперт
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По некоторым показателям роботизированные технологии преобладают на поле боя над "традиционным" оружием - "АЭРОРАЗВЕДКА"
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Покупка квартиры или аренда жилья. Эксперт рассказала, стоит ли вкладывать средства в жилье в Украине
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Не учитывают местные особенности - нардеп из Броваров раскритиковал идею коллег изменить название города
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Гетманцев генерирует идеи за весь экономический блок - нардеп
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Аппарат СНБО должен заняться вопросом введения санкций в отношении приближенного к путину россиянина Ипатова, чья компания работает на "Олимпексе" - нардеп
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