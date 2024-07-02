Херсон под массированным огнем врага: ранен мужчина

Херсон под массированным вражеским обстрелом, ранен 54-летний мужчина, по предварительной информации, пострадали несколько горожан, сообщили в Херсонской ОВА во вторник, пишет УНН.

российские войска массированным огнем кроют Херсон. "Скорая" доставила в больницу 54-летнего мужчину с контузией, сотрясением головного мозга и черепно-мозговой травмой. Пострадавшему оказывают необходимую медицинскую помощь - сообщили в ОВА в Telegram.

По словам главы Херсонской ГВА Романа Мрочко в Telegram, пока известно об одном пострадавшем - 54-летнем мужчине, который попал под вражеский обстрел в центре города.

Как указали в ОВА, по предварительной информации, в результате последних вражеских ударов пострадали несколько горожан.

Армия рф снова атакует Херсон: раздались взрывы