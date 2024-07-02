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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Херсон под массированным огнем врага: ранен мужчина

Херсон под массированным огнем врага: ранен мужчина

Киев  •  УНН

2 июля 2024, 08:20  •  18559 просмотра

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54-летний мужчина получил травмы в результате обстрела российскими войсками Херсона.

Херсон под массированным вражеским обстрелом, ранен 54-летний мужчина, по предварительной информации, пострадали несколько горожан, сообщили в Херсонской ОВА во вторник, пишет УНН.

российские войска массированным огнем кроют Херсон. "Скорая" доставила в больницу 54-летнего мужчину с контузией, сотрясением головного мозга и черепно-мозговой травмой. Пострадавшему оказывают необходимую медицинскую помощь

- сообщили в ОВА в Telegram.

По словам главы Херсонской ГВА Романа Мрочко в Telegram, пока известно об одном пострадавшем - 54-летнем мужчине, который попал под вражеский обстрел в центре города.

Как указали в ОВА, по предварительной информации, в результате последних вражеских ударов пострадали несколько горожан.

Армия рф снова атакует Херсон: раздались взрывы2 июля 2024, 07:38 • 24813 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
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khersonХерсон
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