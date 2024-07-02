Херсон под массированным огнем врага: ранен мужчина
Киев • УНН
54-летний мужчина получил травмы в результате обстрела российскими войсками Херсона.
Херсон под массированным вражеским обстрелом, ранен 54-летний мужчина, по предварительной информации, пострадали несколько горожан, сообщили в Херсонской ОВА во вторник, пишет УНН.
российские войска массированным огнем кроют Херсон. "Скорая" доставила в больницу 54-летнего мужчину с контузией, сотрясением головного мозга и черепно-мозговой травмой. Пострадавшему оказывают необходимую медицинскую помощь
По словам главы Херсонской ГВА Романа Мрочко в Telegram, пока известно об одном пострадавшем - 54-летнем мужчине, который попал под вражеский обстрел в центре города.
Как указали в ОВА, по предварительной информации, в результате последних вражеских ударов пострадали несколько горожан.
Армия рф снова атакует Херсон: раздались взрывы2 июля 2024, 07:38 • 24813 просмотров