У Херсоні під удар рф потрапили комунальники, серед містян уже 8 постраждалих, є загибла
Київ • УНН
Вісім осіб було поранено і одна 54-річна жінка загинула під час нещодавнього російського обстрілу Херсона, жертви зазнали різних травм, таких як струс мозку, осколкові поранення, вибухові та черепно-мозкові травми.
Вісім людей було поранено і одна 54-річна жінка загинула під час нещодавніх ворожих обстрілів Херсона, повідомив у вівторок голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
Через нещодавні російські обстріли Херсона постраждали восьмеро людей. На жаль, російська армія вбила 54-річну жінку. Мої співчуття рідним та близьким…
"У центральній частині міста під удар ворога потрапили комунальники", - вказав голова ОВА.
З його слів, 63-річна працівниця отримала вибухову травму та уламкове поранення ноги. У її колеги, 53-річної жінки, діагностували контузію, вибухову та черепно-мозкову травми.
Також, за даними Прокудіна, нині у лікарні перебуває 54-річний чоловік з контузією, вибуховою та черепно-мозковою травмами.
"У Корабельному районі міста на подвірʼях власних осель постраждали двоє чоловіків", - повідомив Прокудін.
У 80-річного постраждалого, за його даними, – контузія, уламкові поранення грудної клітини, руки, ноги, вибухова та черепно-мозкова травми. У херсонця, 65 років, діагностували контузію, вибуховою та черепно-мозкові травми.
Ще двоє потерпілих – 52-річний чоловік та 56-річна жінка, які самостійно звернулися до лікарні з вибуховими травмами, додав він.
"Усі поранені – під наглядом херсонських лікарів, їм надають необхідну медичну допомогу", - вказав голова ОВА.
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