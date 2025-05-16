В Херсоне под обстрелом оказались работники ГВА, один человек ранен

В Херсоне под вражеский обстрел попали работники Херсонской городской военной администрации. Был поврежден автомобиль, а также ранен водитель, пишет УНН со ссылкой на Херсонскую ГВА.

Детали

Во время загрузки гуманитарной помощи для обустройства простейших укрытий и пунктов несокрушимости под обстрелом со стороны российских террористов оказались трое социальных работников Херсонской ГВА - говорится в сообщении.

В результате обстрела был поврежден служебный автомобиль. Водитель был ранен.

Атака российских оккупантов на несокрушимый Херсон продолжается. Как только позволит ситуация с безопасностью, наши специалисты отвезут раненого в больницу - сообщили в ГВА.

Дополнение

Председатель Донецкой областной государственной администрации Вадим Филашкин сообщил, что утром 16 мая россияне снова массированно обстреляли Донецкую область, ранены по меньшей мере 6 человек.

российские войска обстреляли Купянск около 8 утра, убив 55-летнюю женщину. Ранены четверо сотрудников коммунальной службы, трое из них госпитализированы. Поврежден служебный автомобиль.