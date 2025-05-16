В Херсоне под обстрелом оказались работники ГВА, один человек ранен

$41.470.07
46.380.21
ukenru
В Стамбуле проходит трехсторонняя встреча Турции, рф и Украины: первые кадры
10:57 • 510 просмотра

В Стамбуле проходит трехсторонняя встреча Турции, рф и Украины: первые кадры

09:33 • 12413 просмотра

ЕС готовит новые санкции против россии: под ударом "Северный поток", теневой флот и банки - фон дер Ляйен

08:56 • 25955 просмотра

Украина ведет переговоры с ЕС о переходном периоде безвизовой торговли - Шмыгаль

08:43 • 30560 просмотра

Трамп заявил, что встретится с путиным, "как только мы сможем это организовать"

15 мая, 15:19 • 134223 просмотра

Зеленский: россия начала наступление по всем направлениям, главный - Сумской

15 мая, 10:37 • 160148 просмотра

Трамп заявил, что его приоритет - прекратить конфликты, а не начать их

15 мая, 06:00 • 142495 просмотра

Рютте: есть "осторожный оптимизм" на фоне потенциальных переговоров Украины и рф, но все зависит от москвы

14 мая, 18:32 • 181665 просмотра

Кубок Украины: "Шахтер" победил "Динамо" в серии послематчевых пенальти

14 мая, 14:42 • 152327 просмотра

Виткофф и Рубио прибудут в Стамбул для участия в переговорах по Украине 16 мая - СМИ

14 мая, 13:55 • 389024 просмотра

Второй полуфинал Евровидения-2025: кто выступит и где смотреть

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
2.6м/с
87%
749мм
Популярные новости

В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных дронов

16 мая, 01:06 • 74959 просмотра

Музей авангарда разместят в Киеве в историческом здании на Липской

16 мая, 01:45 • 74385 просмотра

В Румынии ультраправый кандидат Симион может создать антиукраинский блок в ЕС

16 мая, 02:19 • 96019 просмотра

Киев второй раз за ночь под атакой дронов: в столице раздавались взрывы, работала ПВО

16 мая, 03:59 • 112170 просмотра

В Стамбуле стартуют переговоры Украины, США и Турции - МИД

07:49 • 50560 просмотра
публикации

Санкции, встреча в Стамбуле, наступление россиян: ключевые заявления Зеленского по итогам встречи с Эрдоганом

15 мая, 16:24 • 216083 просмотра

Переговоры Украины и рф в Стамбуле под угрозой: международные СМИ оценили главные риски сложившейся ситуации

15 мая, 12:41 • 208385 просмотра

“Серый” рынок электроники в 2025 году должен сократиться – международные эксперты

14 мая, 16:34 • 270992 просмотра

Переговоры в Стамбуле: главные заявления и события накануне встречи Украины и россии

14 мая, 16:00 • 335044 просмотра

Второй полуфинал Евровидения-2025: кто выступит и где смотреть

14 мая, 13:55 • 389014 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Хакан Фидан

Денис Шмыгаль

Андрей Ермак

Актуальные места

Украина

Турция

Соединенные Штаты

Стамбул

Киев

Реклама
УНН Lite

Не жертва Дидди: Джастин Бибер не имел отношений со скандальным рэпером - СМИ

09:08 • 13804 просмотра

Томми Ли разошелся со своей четвертой женой Бриттани Фурлан - СМИ

07:26 • 26029 просмотра

Джастин Бибер едва не обанкротился: ему пришлось продать свой музыкальный каталог за 200 миллионов долларов, чтобы исправить положение

15 мая, 14:45 • 66792 просмотра

Шон Пенн назвал Дженнифер Лоуренс "последней кинозвездой"

15 мая, 13:23 • 104879 просмотра

Брюс Спрингстин назвал администрацию Трампа "коррумпированной, некомпетентной и предательской"

15 мая, 07:51 • 130921 просмотра
Актуальное

F-16 Fighting Falcon

Фокс Ньюс

Нью-Йорк Таймс

Беспилотный летательный аппарат

Instagram

В Херсоне под обстрелом оказались работники ГВА, один человек ранен

Киев • УНН

 • 858 просмотра

Во время загрузки гуманитарной помощи трое социальных работников Херсонской ГВА попали под обстрел. Поврежден служебный автомобиль, водитель ранен.

В Херсоне под обстрелом оказались работники ГВА, один человек ранен

В Херсоне под вражеский обстрел попали работники Херсонской городской военной администрации. Был поврежден автомобиль, а также ранен водитель, пишет УНН со ссылкой на Херсонскую ГВА.

Детали

Во время загрузки гуманитарной помощи для обустройства простейших укрытий и пунктов несокрушимости под обстрелом со стороны российских террористов оказались трое социальных работников Херсонской ГВА

- говорится в сообщении.

В результате обстрела был поврежден служебный автомобиль. Водитель был ранен.

Атака российских оккупантов на несокрушимый Херсон продолжается. Как только позволит ситуация с безопасностью, наши специалисты отвезут раненого в больницу

- сообщили в ГВА.

Дополнение

Председатель Донецкой областной государственной администрации Вадим Филашкин сообщил, что утром 16 мая россияне снова массированно обстреляли Донецкую область, ранены по меньшей мере 6 человек.

российские войска обстреляли Купянск около 8 утра, убив 55-летнюю женщину. Ранены четверо сотрудников коммунальной службы, трое из них госпитализированы. Поврежден служебный автомобиль.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

ОбществоВойна
Донецкая область
Херсон
Купянск
Brent
$64.52
Bitcoin
$103,817.10
S&P 500
$5,912.15
Tesla
$341.53
Газ TTF
$35.40
Золото
$3,212.30
Ethereum
$2,611.86