У Херсоні під обстрілом опинилися працівники МВА, один чоловік поранений
Київ • УНН
Під час завантаження гуманітарної допомоги троє соціальних працівників Херсонської МВА потрапили під обстріл. Пошкоджено службовий автомобіль, водія поранено.
У Херсоні під ворожий обстріл потрапили працівники Херсонської міської військової адміністрації. Було пошкоджено автомобіль, а також поранено водія, пише УНН з посиланням на Херсонську МВА.
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Під час завантаження гуманітарної допомоги для облаштування найпростіших укриттів та пунктів незламності під обстрілом з боку російських терористів опинились троє соціальних працівників Херсонської МВА
Внаслідок обстрілу було пошкоджено службовий автомобіль. Водія було поранено.
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