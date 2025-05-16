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У Стамбулі проходить тристороння зустріч Туреччини, рф та України: перші кадри
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У Стамбулі проходить тристороння зустріч Туреччини, рф та України: перші кадри

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У Херсоні під обстрілом опинилися працівники МВА, один чоловік поранений

Київ • УНН

 • 1446 перегляди

Під час завантаження гуманітарної допомоги троє соціальних працівників Херсонської МВА потрапили під обстріл. Пошкоджено службовий автомобіль, водія поранено.

У Херсоні під обстрілом опинилися працівники МВА, один чоловік поранений

У Херсоні під ворожий обстріл потрапили працівники Херсонської міської військової адміністрації. Було пошкоджено автомобіль, а також поранено водія, пише УНН з посиланням на Херсонську МВА.

Деталі

Під час завантаження гуманітарної допомоги для облаштування найпростіших укриттів та пунктів незламності під обстрілом з боку російських терористів  опинились троє соціальних працівників Херсонської МВА

- говориться у повідомленні.

Внаслідок обстрілу було пошкоджено службовий автомобіль. Водія було поранено.

Атака російських окупантів на незламний Херсон продовжується. Як тільки дозволить безпекова ситуація, наші фахівці відвезуть пораненого до лікарні

- повідомили в МВА.

Доповнення

Голова Донецької обласної державної адміністрації Вадим Філашкін повідомив, що зранку 16 травня росіяни знову масовано обстріляли Донецьку область, поранено щонайменше 6 людей.

російські війська обстріляли Куп'янськ близько 8 ранку, вбивши 55-річну жінку. Поранено чотирьох співробітників комунальної служби, троє з них госпіталізовані. Пошкоджено службовий автомобіль.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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