У Херсоні під обстрілом опинилися працівники МВА, один чоловік поранений

У Херсоні під ворожий обстріл потрапили працівники Херсонської міської військової адміністрації. Було пошкоджено автомобіль, а також поранено водія, пише УНН з посиланням на Херсонську МВА.

Під час завантаження гуманітарної допомоги для облаштування найпростіших укриттів та пунктів незламності під обстрілом з боку російських терористів опинились троє соціальних працівників Херсонської МВА