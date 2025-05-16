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Переговори з росіянами у Стамбулі: що відомо станом на 11:00
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Переговори з росіянами у Стамбулі: що відомо станом на 11:00

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У Куп'янську ворожий FPV-дрон вранці вбив жінку та поранив комунальників

Київ • УНН

 • 630 перегляди

Російські війська обстріляли Куп'янськ близько 8 ранку, вбивши 55-річну жінку. Поранено чотирьох співробітників комунальної служби, троє з них госпіталізовані. Пошкоджено службовий автомобіль.

У Куп'янську ворожий FPV-дрон вранці вбив жінку та поранив комунальників

У Харківській області російські війська обстріляли Куп'янськ близько 8 години ранку, вбивши 55-річну жінку, поранено чотирьох співробітників комунальної служби, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram у п'ятницю, пише УНН.

Ворог обстріляв місто Куп’янськ близько 8:00 ранку. 55-річна жінка загинула. Ще четверо чоловіків - 58, 49, 40 і 53 років - отримали поранення, троє з них госпіталізовані. Усі постраждалі - співробітники місцевої комунальної служби. Попередньо, окупанти вдарили FPV-дроном

- повідомив Синєгубов.

Також, з його слів, пошкоджено службовий автомобіль підприємства з благоустрою.

Доповнення

За даними голови ОВА, протягом минулої доби ворожих ударів зазнали 4 населені пункти Харківської області. Внаслідок обстрілів у селі Малий Бурлук Великобурлуцької громади постраждала 88-річна жінка.

Як повідомив Синєгубов, минулої доби ворог застосовував по Харківщині різні види озброєння: 3 некеровані авіаційні ракети; 4 КАБ. Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури: у Куп'янському районі пошкоджено приватний будинок, приміщення бібліотеки, електромережі; в Ізюмському районі пошкоджено 5 приватних будинків, базу відпочинку; у Харківському районі пошкоджено приватний будинок.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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