В Харьковской области за сутки под лед провалились трое человек: один не выжил
Киев • УНН
В Харьковской области за сутки произошло три случая провала людей под лед. Один мужчина погиб, двоих других удалось спасти и доставить в больницу.
В Харьковской области под льдом оказались трое людей в течение суток. По данным ГСЧС Украины, один мужчина погиб, двоих спасли, передает УНН.
Несмотря на потепление и таяние льда, рыбаки продолжают выходить на лед. В Харьковской области за последние сутки произошло три случая провала людей под лед.
- В Малой Даниловке, на местном озере под лед провалился 79-летний мужчина.
К сожалению, его не удалось спасти: спасатели извлекли тело погибшего из-под льда.
- В населенном пункте Граковое, спасателям удалось вытащить из-под льда 35-летнего мужчину.
Пострадавшего с помощью лодки доставили к берегу и передали медикам.
- Печенежское водохранилище. Там 70-летний рыбак провалился под лед в 300 м от берега.
Спасатели вытащили его и доставили в больницу с переохлаждением.
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