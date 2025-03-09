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В Харьковской области за сутки под лед провалились трое человек: один не выжил

Киев • УНН

 • 24752 просмотра

В Харьковской области за сутки произошло три случая провала людей под лед. Один мужчина погиб, двоих других удалось спасти и доставить в больницу.

В Харьковской области за сутки под лед провалились трое человек: один не выжил

В Харьковской области под льдом оказались трое людей в течение суток. По данным ГСЧС Украины, один мужчина погиб, двоих спасли, передает УНН.

Несмотря на потепление и таяние льда, рыбаки продолжают выходить на лед. В Харьковской области за последние сутки произошло три случая провала людей под лед. 

  • В Малой Даниловке, на местном озере под лед провалился 79-летний мужчина.

    К сожалению, его не удалось спасти: спасатели извлекли тело погибшего из-под льда.

    - говорится в сообщении. 
    • В населенном пункте Граковое, спасателям удалось вытащить из-под льда 35-летнего мужчину.

      Пострадавшего с помощью лодки доставили к берегу и передали медикам.

      • Печенежское водохранилище. Там 70-летний рыбак провалился под лед в 300 м от берега.

        Спасатели вытащили его и доставили в больницу с переохлаждением.

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