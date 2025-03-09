На Харківщині за добу під кригу провалилися троє людей: один не вижив
Київ • УНН
У Харківській області протягом доби сталося три випадки провалу людей під кригу. Один чоловік загинув, двох інших вдалося врятувати та доправити до лікарні.
На Харківщині під кригою опинилися троє людей упродовж доби. За даними ДСНС України, один чоловік загинув, двох врятували, передає УНН.
Попри потепління та танення льоду, рибалки продовжують виходити на кригу. У Харківській області три випадки провалу людей під лід сталися уродовж останньої доби.
- У Малій Данилівці, на місцевому озері під лід провалився 79-річний чоловік.
На жаль, його не вдалося врятувати: надзвичайники вилучили тіло загиблого з-під криги.
- У населенному пункті Гракове, рятувальникам вдалося витягти з-під криги 35-річного чоловіка.
Потерпілого за допомогою човна доправили до берега та передали медикам.
- Печенізьке водосховище. Там 70-річний рибалка провалився під лід за 300 м від берега.
Надзвичайники витягли його та доставили до лікарні з переохолодженням.
На Рівненщині трактор провалився під кригу, водій загинув03.03.25, 23:47 • 45110 переглядiв