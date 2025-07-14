В Харьковской области удар рф дроном унес жизнь человека, среди 7 пострадавших ребенок
Киев • УНН
Город Златополь в Харьковской области подвергся атаке БпЛА типа "Герань-2". В результате удара один человек погиб, семеро пострадали, включая 13-летнего ребенка.
В Харьковской области российские войска атаковали Златополь дроном, известно об одном погибшем и 7 пострадавших, в том числе ребенке, сообщил в понедельник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.
Враг атаковал беспилотниками город Златополь. Предварительно, нанесен удар БпЛА типа "Герань-2". На данный момент известно об одной погибшей. Еще 7 человек пострадали, среди них - 13-летний ребенок
Медики, по его словам, оперативно оказывают помощь.
В Харьковской области из-за удара рф КАБом есть погибший, четверо раненых14.07.25, 11:47 • 1628 просмотров