В Харьковской области удар рф дроном унес жизнь человека, среди 7 пострадавших ребенок

В Харьковской области российские войска атаковали Златополь дроном, известно об одном погибшем и 7 пострадавших, в том числе ребенке, сообщил в понедельник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.

Враг атаковал беспилотниками город Златополь. Предварительно, нанесен удар БпЛА типа "Герань-2". На данный момент известно об одной погибшей. Еще 7 человек пострадали, среди них - 13-летний ребенок - написал Синегубов.

Медики, по его словам, оперативно оказывают помощь.

В Харьковской области из-за удара рф КАБом есть погибший, четверо раненых