На Харківщині удар рф дроном забрав життя людини, серед 7 постраждалих дитина

У Харківській області російські війська атакували Златопіль дроном, відомо про одного загиблого та 7 постраждалих, у тому числі дитину, повідомив у понеділок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.

Ворог атакував безпілотниками місто Златопіль. Попередньо, завдано удару БпЛА типу "Герань-2". На цей час відомо про одну загиблу. Ще 7 людей постраждали, серед них - 13-річна дитина - написав Синєгубов.

Медики, з його слів, оперативно надають допомогу.

На Харківщині через удар рф КАБом є загиблий, четверо поранених