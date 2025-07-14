На Харківщині удар рф дроном забрав життя людини, серед 7 постраждалих дитина
Київ • УНН
Місто Златопіль у Харківській області зазнало атаки БпЛА типу "Герань-2". Внаслідок удару одна людина загинула, семеро постраждали, включаючи 13-річну дитину.
У Харківській області російські війська атакували Златопіль дроном, відомо про одного загиблого та 7 постраждалих, у тому числі дитину, повідомив у понеділок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.
Ворог атакував безпілотниками місто Златопіль. Попередньо, завдано удару БпЛА типу "Герань-2". На цей час відомо про одну загиблу. Ще 7 людей постраждали, серед них - 13-річна дитина
Медики, з його слів, оперативно надають допомогу.
На Харківщині через удар рф КАБом є загиблий, четверо поранених14.07.25, 11:47 • 1784 перегляди