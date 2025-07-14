На Харківщині через удар рф КАБом є загиблий, четверо поранених

У Харківській області російські війська випустили КАБ по Борівському, загинула людина, ще четверо постраждали, повідомив у понеділок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.

росіяни обстріляли територію Шевченківської громади. У селі Борівське внаслідок влучання ворожої КАБ загинула людина. Ще 4 людей постраждали - написав Синєгубов.

З його слів, усіх постраждалих госпіталізували, медики надають необхідну допомогу.

Доповнення

За даними Синєгубова, протягом минулої доби Харківщина зазнала ворожих ударів по Харкову і 9 населених пунктах, внаслідок яких троє людей постраждали, один чоловік загинув від вибуху невідомого предмету. Ворог застосовував ракету, 7 КАБів, 9 БпЛА та 4 fpv-дрони, пошкодивши цивільну інфраструктуру та сільськогосподарські угіддя.