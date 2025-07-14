На Харківщині через удар рф КАБом є загиблий, четверо поранених
Київ • УНН
У Харківській області російські війська обстріляли Шевченківську громаду. Внаслідок влучання КАБ у селі Борівське загинула одна людина, ще четверо отримали поранення та були госпіталізовані.
У Харківській області російські війська випустили КАБ по Борівському, загинула людина, ще четверо постраждали, повідомив у понеділок голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, пише УНН.
росіяни обстріляли територію Шевченківської громади. У селі Борівське внаслідок влучання ворожої КАБ загинула людина. Ще 4 людей постраждали
З його слів, усіх постраждалих госпіталізували, медики надають необхідну допомогу.
Доповнення
За даними Синєгубова, протягом минулої доби Харківщина зазнала ворожих ударів по Харкову і 9 населених пунктах, внаслідок яких троє людей постраждали, один чоловік загинув від вибуху невідомого предмету. Ворог застосовував ракету, 7 КАБів, 9 БпЛА та 4 fpv-дрони, пошкодивши цивільну інфраструктуру та сільськогосподарські угіддя.