В Харьковской области из-за удара рф КАБом есть погибший, четверо раненых

В Харьковской области российские войска выпустили КАБ по Боровскому, погиб человек, еще четверо пострадали, сообщил в понедельник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.

россияне обстреляли территорию Шевченковской громады. В селе Боровское в результате попадания вражеской КАБ погиб человек. Еще 4 человека пострадали - написал Синегубов.

По его словам, всех пострадавших госпитализировали, медики оказывают необходимую помощь.

Дополнение

По данным Синегубова, за прошедшие сутки Харьковщина подверглась вражеским ударам по Харькову и 9 населенным пунктам, в результате которых три человека пострадали, один мужчина погиб от взрыва неизвестного предмета. Враг применял ракету, 7 КАБов, 9 БпЛА и 4 fpv-дрона, повредив гражданскую инфраструктуру и сельскохозяйственные угодья.