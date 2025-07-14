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В Харьковской области из-за удара рф КАБом есть погибший, четверо раненых

Киев • УНН

 • 936 просмотра

В Харьковской области российские войска обстреляли Шевченковскую общину. В результате попадания КАБ в селе Боровское погиб один человек, еще четверо получили ранения и были госпитализированы.

В Харьковской области из-за удара рф КАБом есть погибший, четверо раненых

В Харьковской области российские войска выпустили КАБ по Боровскому, погиб человек, еще четверо пострадали, сообщил в понедельник глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, пишет УНН.

россияне обстреляли территорию Шевченковской громады. В селе Боровское в результате попадания вражеской КАБ погиб человек. Еще 4 человека пострадали

- написал Синегубов.

По его словам, всех пострадавших госпитализировали, медики оказывают необходимую помощь.

Дополнение

По данным Синегубова, за прошедшие сутки Харьковщина подверглась вражеским ударам по Харькову и 9 населенным пунктам, в результате которых три человека пострадали, один мужчина погиб от взрыва неизвестного предмета. Враг применял ракету, 7 КАБов, 9 БпЛА и 4 fpv-дрона, повредив гражданскую инфраструктуру и сельскохозяйственные угодья.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

Война
Харьковская область
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