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В Харьковской области из-за вражеских обстрелов погибли четыре человека - ОВА

Киев • УНН

 • 6146 просмотра

В результате вражеских обстрелов в Купянске погибли два человека, а в селе Шевченково еще двое получили смертельные ранения. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В Харьковской области из-за вражеских обстрелов погибли четыре человека - ОВА

В результате вражеских обстрелов в Харьковской области в Купянске погибли 68-летний мужчина и 61-летняя женщина, в селе Шевченково травмы, несовместимые с жизнью, получили 77-летняя женщина и 52-летний мужчина. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, передает УНН.

Детали

"Враг продолжает накрывать огнем населенные пункты Харьковской области, убивая мирных жителей. Купянск - в результате артиллерийского обстрела погибли 68-летний мужчина и 61-летняя женщина. Шевченково - в результате обстрела из РСЗО травмы несовместимы с жизнью получили 77-летняя женщина и 52-летний мужчина", - сообщил Синегубов.

Напомним

Российские войска атаковали поселок Слатино, ранив 63-летнего мужчину и повредив дома. Также дрон рф ударил по Харькову, вызвав пожар на продуктовом складе.

Павел Башинский

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