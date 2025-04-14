В Харьковской области из-за вражеских обстрелов погибли четыре человека - ОВА

В результате вражеских обстрелов в Харьковской области в Купянске погибли 68-летний мужчина и 61-летняя женщина, в селе Шевченково травмы, несовместимые с жизнью, получили 77-летняя женщина и 52-летний мужчина. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram, передает УНН.

Детали

"Враг продолжает накрывать огнем населенные пункты Харьковской области, убивая мирных жителей. Купянск - в результате артиллерийского обстрела погибли 68-летний мужчина и 61-летняя женщина. Шевченково - в результате обстрела из РСЗО травмы несовместимы с жизнью получили 77-летняя женщина и 52-летний мужчина", - сообщил Синегубов.

Напомним

Российские войска атаковали поселок Слатино, ранив 63-летнего мужчину и повредив дома. Также дрон рф ударил по Харькову, вызвав пожар на продуктовом складе.