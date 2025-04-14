Ворог після ранкової атаки на Харків вдарив по передмістю: поранено чоловіка

Російські війська вранці атакували передмістя Харкова з авіації, поранено мирного жителя, повідомили у Харківській обласній прокуратурі у понеділок, пише УНН.

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За даними слідства, 14 квітня орієнтовно о 6:40 ранку збройні сили рф завдали авіаційний удар по селищу Слатине Харківського району.

Внаслідок атаки пошкоджено щонайменше 10 приватних житлових будинків, господарчі споруди та авто.

"Поранення отримав 63-річний чоловік. Йому надається необхідна медична допомога", - сказано у повідомленні.

Наразі триває ідентифікація типу авіаційного боєприпасу, яким ворог вдарив по населеному пункту.

Раніше сьогодні вранці, за даними прокуратури, російський дрон вдарив по Харкову, пошкоджено продуктовий склад.

"За даними слідства, 14 квітня близько 5:30 ударний безпілотник ворога поцілив по Салтівському району міста Харкова. Влучання зафіксовано по складу з продуктами. Внаслідок атаки спалахнула пожежа. Крім того, пошкоджено скління у трьох будинках. Без постраждалих", - ідеться у повідомленні.

Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, ранковий удар ворога у Харкові прийшовся по колишній території цивільного підприємства.



Попередньо встановлено, що для обстрілу російська армія використала БпЛА "Герань-2".