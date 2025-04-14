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Враг после утренней атаки на Харьков ударил по пригороду: ранен мужчина

Киев • УНН

 • 5606 просмотра

Российские войска атаковали поселок Слатино, ранив 63-летнего мужчину и повредив дома. Также дрон РФ ударил по Харькову, вызвав пожар на продуктовом складе.

Враг после утренней атаки на Харьков ударил по пригороду: ранен мужчина

Российские войска утром атаковали пригород Харькова из авиации, ранен мирный житель, сообщили в Харьковской областной прокуратуре в понедельник, пишет УНН.

Детали

По данным следствия, 14 апреля ориентировочно в 6:40 утра вооруженные силы рф нанесли авиационный удар по поселку Слатино Харьковского района.

В результате атаки повреждены по меньшей мере 10 частных жилых домов, хозяйственные постройки и авто.

"Ранение получил 63-летний мужчина. Ему оказывается необходимая медицинская помощь", - сказано в сообщении.

В настоящее время идет идентификация типа авиационного боеприпаса, которым враг ударил по населенному пункту.

Ранее сегодня утром, по данным прокуратуры, российский дрон ударил по Харькову, поврежден продуктовый склад.

"По данным следствия, 14 апреля около 5:30 ударный беспилотник врага попал по Салтовскому району города Харькова. Попадание зафиксировано по складу с продуктами. В результате атаки вспыхнул пожар. Кроме того, повреждено остекление в трех домах. Без пострадавших", - говорится в сообщении.

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, утренний удар врага в Харькове пришелся по бывшей территории гражданского предприятия.

Предварительно установлено, что для обстрела российская армия использовала БпЛА "Герань-2".

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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