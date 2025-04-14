На Харківщині через ворожі обстріли загинули чотири людини - ОВА

Внаслідок ворожих обстрілів на Харківщині у Куп’янську загинули 68-річний чоловік та 61-річна жінка, у селі Шевченкове травми, несумісні з життям, отримали 77-річна жінка та 52-річний чоловік. Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram, передає УНН.

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"Ворог продовжує накривати вогнем населені пункти Харківщини, вбиваючи мирних мешканців. Куп'янськ - внаслідок артилерійського обстрілу загинули 68-річний чоловік та 61-річна жінка. Шевченкове - внаслідок обстрілу з РСЗВ травми несумісні з життям отримали 77-річна жінка та 52-річний чоловік", - повідомив Синєгубов.

Нагадаємо

Російські війська атакували селище Слатине, поранивши 63-річного чоловіка та пошкодивши будинки. Також дрон рф вдарив по Харкову, спричинивши пожежу на продуктовому складі.