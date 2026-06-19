В Харькове умер еще один спасатель, раненый во время обстрелов рф 15 июня
Киев • УНН
В больнице умер спасатель, раненый во время удара 15 июня. Ранее сообщалось, что погибли 4 спасателя.
В Харькове возросло количество погибших в результате российских обстрелов в период с 15 по 19 июня. Об этом сообщил в Telegram начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает УНН.
Детали
Начальник ОВА сообщил, что в больнице умер спасатель, получивший ранения в результате вражеского удара по Харькову 15 июня.
Контекст
15 июня россияне нанесли несколько ударов по Харькову. Тогда сообщалось, что в результате повторного российского удара по гражданскому предприятию в Харькове погибли 4 спасателя, еще 9 получили ранения.
Напомним
Ночью враг нанес удар КАБ по Холодногорскому району Харькова. Вспыхнул пожар. Ранее было известно о 6 пострадавших.
Позже городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил о девяти пострадавших в результате удара КАБ.