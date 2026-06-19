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В Харькове умер еще один спасатель, раненый во время обстрелов рф 15 июня

Киев • УНН

 • 1178 просмотра

В больнице умер спасатель, раненый во время удара 15 июня. Ранее сообщалось, что погибли 4 спасателя.

В Харькове умер еще один спасатель, раненый во время обстрелов рф 15 июня

В Харькове возросло количество погибших в результате российских обстрелов в период с 15 по 19 июня. Об этом сообщил в Telegram начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, передает УНН.

Детали

Начальник ОВА сообщил, что в больнице умер спасатель, получивший ранения в результате вражеского удара по Харькову 15 июня.

Контекст

15 июня россияне нанесли несколько ударов по Харькову. Тогда сообщалось, что в результате повторного российского удара по гражданскому предприятию в Харькове погибли 4 спасателя, еще 9 получили ранения.

Напомним

Ночью враг нанес удар КАБ по Холодногорскому району Харькова. Вспыхнул пожар. Ранее было известно о 6 пострадавших.

Позже городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил о девяти пострадавших в результате удара КАБ.

Евгений Устименко

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