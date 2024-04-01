В Харькове россияне разрушили практически всю критическую энергетическую инфраструктуру - мэр

Сегодня в Харькове из-за атак рф разрушена практически вся критическая энергетическая инфраструктура. Сейчас в городе - 1,3 млн жителей. Об этом заявил городской голова Харькова Игорь Терехов в интервью изданию Liga.net, передает УНН.

Уже разрушена практически вся критическая энергетическая инфраструктура, частная тоже разбита - заявил Терехов.

По его словам, ситуация для энергетической отрасли очень тяжелая. Однако, паники в Харькове нет. Сейчас в городе - 1,3 млн жителей.

"Пока ни мы, ни военные не видим поводов для эвакуации из Харькова. Это часть российских ИПСО, чтобы запугать и заставить нервничать горожан", - заявил Терехов.

Он также отметил, что россия начала бить по городу новыми снарядами большего радиуса действия. За последнюю неделю таких ударов было уже два. Бьют и из С-300. Чаще всего "летит" из белгородской области рф.

"русские не подошли ближе к городу",- успокоил мэр.

Он также сообщил, что в городе круглосуточно работают пункты несокрушимости. За два дня последнего блэкаута после обстрелов туда пришли 28 000 харьковчан. В школах бесплатно кормят людей. За год выдали 10 миллионов порций еды.

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