Враг снова атаковал высоковольтную подстанцию, дефицита электричества нет - Минэнерго

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами
29 марта 2024, 13:12  •  211926 просмотра

МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами

Эксклюзив
В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19
29 марта 2024, 11:55  •  184442 просмотра

В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19

Эксклюзив
Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом
29 марта 2024, 11:00  •  186412 просмотра

Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом

Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
28 марта 2024, 13:27  •  382231 просмотра

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Эксклюзив
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
28 марта 2024, 12:43  •  139794 просмотра

МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
28 марта 2024, 11:14  •  136196 просмотра

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ

Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
27 марта 2024, 14:58  •  154617 просмотра

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

Эксклюзив
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
27 марта 2024, 12:32  •  143431 просмотра

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
27 марта 2024, 10:30  •  145533 просмотра

Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
26 марта 2024, 16:42  •  153555 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

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21 марта 2024, 11:56  •  712770 просмотра
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20 марта 2024, 17:18  •  666383 просмотра

Враг снова атаковал высоковольтную подстанцию, дефицита электричества нет - Минэнерго

Российская армия атаковала высоковольтную подстанцию в Запорожской области, повредив оборудование. Дефицита электроэнергии в Украине нет и аварийные отключения не применяются.

Война •   •  15514 просмотра
Враг снова атаковал высоковольтную подстанцию, дефицита электричества нет - Минэнерго

Вражеская ДРГ пытались зайти на Сумщине: пограничники отбили нападение

Украинские пограничники отбили нападение российской диверсионно-разведывательной группы, которая пыталась проникнуть на территорию Сумской области, вступили в перестрелку и заставили врага отступить.

Война •   •  14447 просмотра
Вражеская ДРГ пытались зайти на Сумщине: пограничники отбили нападение

С 1 апреля в Киеве и Днепре на некоторых дорогах увеличивают разрешенную скорость движения

С 1 апреля по 1 ноября разрешенная скорость движения транспортных средств была увеличена до 80 км/ч на некоторых участках дорог в Киеве и 70 км/ч на некоторых улицах в Днепре, а камеры фиксации нарушений были перенастроены соответствующим образом.

Общество •   •  13737 просмотра
С 1 апреля в Киеве и Днепре на некоторых дорогах увеличивают разрешенную скорость движения

Курс валют на 1 апреля: доллар и евро продолжают падать в цене

Национальный банк установил официальный обменный курс на уровне 38,9974 UAH/USD, укрепив гривну на 23 копейки, и 42,16 UAH/EUR.

Общество •   •  12460 просмотра
Курс валют на 1 апреля: доллар и евро продолжают падать в цене

Местные выборы в Турции: оппозиция поразила Эрдогана исторической победой

Главная оппозиционная партия Турции CHP одержала крупные победы в Стамбуле и Анкаре, нанеся значительный удар по правящей партии президента Эрдогана AKP на местных выборах.

Новости Мира •   •  11752 просмотра
Местные выборы в Турции: оппозиция поразила Эрдогана исторической победой

Буданов опроверг, что россияне впервые использовали 1500-килограммовую бомбу по Сумской области

Буданов отрицает, что россияне впервые применили 1500-килограммовую бомбу в Сумской области, заявив, что они неоднократно использовали такие бомбы ранее.

Война •   •  18087 просмотра
Буданов опроверг, что россияне впервые использовали 1500-килограммовую бомбу по Сумской области

Израильская армия завершила операцию в районе больницы "Аль-Шифа" в Газе

Израильская армия завершила операцию возле больницы "Аль-Шифа" в Газе. ЦАХАЛ обвинял боевиков ХАМАС в том, что они ведут боевые действия с территории медицинского комплекса.

Новости Мира •   •  16217 просмотра
Израильская армия завершила операцию в районе больницы "Аль-Шифа" в Газе

Jerry Heil и Alyona Alyona собрали аплодисменты на Pre-Party Евровидения-2024 в Мадриде

Украинские артисты Alyona Alyona и Jerry Heil получили овации за исполнение песни "Maria &amp; Teresa" на пре-пати "Евровидения 2024" в Мадриде.

Культура •   •  14874 просмотра
Jerry Heil и Alyona Alyona собрали аплодисменты на Pre-Party Евровидения-2024 в Мадриде

Благотворители устроили семьям погибших и военных оздоровление в санатории

При поддержке фонда "МХП-Громаді" благотворители организовали родным военных и ветеранов из Черкасской области оздоровление в санатории и поездку в "Софиевку".

Общество •   •  18202 просмотра
Благотворители устроили семьям погибших и военных оздоровление в санатории

Ночная атака рф на Харьков: в прокуратуре сообщили об ударе врага УМПБ Д-30, показали последствия

Ночью российские войска атаковали Харьков с воздуха двумя УМБ Д-30, повредив гражданские объекты, такие как многоэтажка и автомобили.

Война •   •  25178 просмотра
Ночная атака рф на Харьков: в прокуратуре сообщили об ударе врага УМПБ Д-30, показали последствия