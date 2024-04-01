Враг снова атаковал высоковольтную подстанцию, дефицита электричества нет - Минэнерго

Армия рф атаковала высоковольтную подстанцию в Запорожской области, повреждено оборудование. Дефицита электроэнергии в Украине нет, аварийные отключения не применяются. Об этом в понедельник сообщили в Минэнерго, передает УНН.

Последствия вражеских обстрелов

На высоковольтной подстанции в Запорожской области зафиксированы взрывы БПЛА. Есть повреждения оборудования - говорится в сообщении Минэнерго.

Также сообщается, что в результате боевых действий поврежден газопровод среднего давления к зданию пожарной части в Харьковском районе. Без газоснабжения осталась часть населенного пункта и коммунально бытовой объект.

По данным Минэнерго, по состоянию на утро аварийные отключения электроэнергии не применяются. Действуют графики почасовых ограничений в Харькове и сетевые ограничения потребления для промышленности в Криворожском районе.

Дефицита электроэнергии нет, отметили в ведомстве.

Кроме того, сообщили, что накануне фиксировался профицит в системе - из-за солнечной погоды и соответственно интенсивной выработки электроэнергии СЭС в течение дня НЭК "Укрэнерго" уменьшал нагрузку объектов ВИЭ суммарной величиной 1739 МВт*ч.

"Сейчас энергосистема работает стабильно и сбалансировано", - говорится в сообщении Минэнерго.

Состояние сетей

Из-за технологических нарушений отключилось оборудование на подстанции в Одесской области, в результате чего обесточивались потребители в Одессе. Как сообщается, всех потребителей запитали в течение трех часов.

Импорт и экспорт

На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии - 14 296 МВт*ч. Предполагается также незначительный экспорт - до 240 МВт*ч.