В Харькове после удара КАБами пострадали шесть человек, повреждено более 40 домов
Киев • УНН
В результате ночного удара российскими КАБами по Холодногорскому району Харькова пострадали шесть человек. Повреждено более 40 частных домов, на месте работают экстренные службы.
В результате ночного удара российскими управляемыми авиабомбами по Харькову пострадали шесть человек. Также повреждено более 40 частных домов. Об этом сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов, пишет УНН.
Детали
По словам мэра, под ударом оказался Холодногорский район города. На данный момент известно о шести пострадавших, им оказывается необходимая помощь.
Кроме того, в результате атаки повреждения получили более 40 частных жилых домов. Специалисты продолжают обследование территории и уточняют масштабы разрушений.
На местах работают экстренные службы и коммунальщики, которые ликвидируют последствия российского обстрела.
Россия нанесла удар КАБами по Харькову, есть пострадавшие и поврежденные дома19.06.26, 04:20 • 1046 просмотров