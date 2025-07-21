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В Каменском ветераны соревновались на «Звитяге Непокоренных» – при поддержке «МХП Рядом»

Киев • УНН

 • 426 просмотра

В Каменском состоялся спортивный турнир «Звитяга Непокоренных» для ветеранов и военнослужащих, организованный в рамках программы реинтеграции «МХП Рядом». Участники соревновались в гребле, жиме штанги, рывке гири и других упражнениях на выносливость.

В Каменском ветераны соревновались на «Звитяге Непокоренных» – при поддержке «МХП Рядом»

В Центральном парке Каменского Днепропетровской области состоялся спортивный турнир "Звитяга Нескорених" — инклюзивные соревнования среди ветеранов и военнослужащих, объединившие силу, выносливость и командную поддержку.  

Мероприятие провели в рамках программы реинтеграции военных и ветеранов "МХП Рядом". По инициативе компании МХП совместно с Федерацией стронгмена Украины и Благотворительным фондом "МХП-Громаде".  

Участники соревновались в упражнениях на выносливость: гребля на тренажерах, жим штанги, рывок гири, лог-лифт, тяга платформы, перебрасывание шара. Среди них — и сотрудники МХП, которые вернулись из армии и работают на предприятиях компании.  

Александр Сплодитель, директор птицефабрики "Ориль-Лидер": "Возвращение к активной жизни после фронта — это сложный путь. Но мы точно знаем: его можно и нужно поддерживать через конкретные действия. И спорт — один из самых действенных способов. Именно поэтому МХП системно поддерживает такие инициативы — для нас это искреннее и глубоко осознанное дело, которое имеет настоящее значение".  

Андрей Якимчук, ветеран и представитель Центра по взаимодействию с военными и ветеранами МХП:

"Быть здесь сегодня — среди таких сильных и несокрушимых — большая честь. Я знаю, как непросто вернуться с войны к обычной жизни. И именно такие события помогают сделать этот путь легче. 

То, что вы здесь — уже победа. Мы делаем все, чтобы каждый ветеран чувствовал поддержку, имел возможности и был частью сообщества. Вместе — мы сила!" 

В рамках программы "МХП Рядом" компания обеспечивает системную поддержку военных, ветеранов и их семей — от психологической помощи до трудоустройства, медицинского сопровождения и создания новых рабочих мест. Важная часть этой работы — формирование сообщества, поддержка ветеранских пространств и проведение спортивных мероприятий как действенного инструмента восстановления и единения.  

"Мы хотим быть той средой, где ветеран не просто выживает, а живет. И верим: бизнес, который действует — это бизнес, который помогает", — добавляет Александр Сплодитель.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Общество
Днепропетровская область
Каменское
Tesla
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