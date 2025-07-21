У Кам’янському ветерани змагалися на "Звитязі Нескорених" - за підтримки "МХП Поруч" 

У Центральному парку Кам’янського на Дніпропетровщині відбувся спортивний турнір "Звитяга Нескорених" — інклюзивні змагання серед ветеранів та військовослужбовців, які об’єднали силу, витривалість і командну підтримку.

Захід провели в межах програми реінтеграції військових і ветеранів "МХП Поруч". За ініціативи компанії МХП спільно з Федерацією стронгмену України та Благодійним фондом "МХП-Громаді".

Учасники змагались у вправах на витривалість: веслування на тренажерах, жим штанги, ривок гирі, лог-ліфт, тяга платформи, перекидання кулі. Серед них — і співробітники МХП, які повернулися з війська та працюють на підприємствах компанії.

Олександр Сплодитель, директор птахофабрики "Оріль-Лідер": "Повернення до активного життя після фронту — це складний шлях. Але ми точно знаємо: його можна і потрібно підтримувати через конкретні дії. І спорт — один із найдієвіших способів. Саме тому МХП системно підтримує такі ініціативи — для нас це щира та глибоко усвідомлена справа, яка має справжнє значення".

Андрій Якимчук, ветеран та представник Центру по взаємодії з військовими та ветеранами МХП:

"Бути тут сьогодні — серед таких сильних і незламних — велика честь. Я знаю, як непросто повернутися з війни до звичайного життя. І саме такі події допомагають зробити цей шлях легшим.

Те, що ви тут — уже перемога. Ми робимо все, аби кожен ветеран відчував підтримку, мав можливості й був частиною спільноти. Разом — ми сила!"

У межах програми "МХП Поруч" компанія забезпечує системну підтримку військових, ветеранів та їхніх родин — від психологічної допомоги до працевлаштування, медичного супроводу та створення нових робочих місць. Важлива частина цієї роботи — формування спільноти, підтримка ветеранських просторів та проведення спортивних заходів як дієвого інструменту відновлення та єднання.

"Ми хочемо бути тим середовищем, де ветеран не просто виживає, а живе. І віримо: бізнес, що діє — це бізнес, який допомагає", — додає Олександр Сплодитель.