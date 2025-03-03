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В Израиле нападавший с ножом убил человека и ранил еще четверых

Киев • УНН

 • 21555 просмотра

На автостанции в Хайфе нападавший с ножом убил 70-летнего мужчину и ранил четырех человек, среди которых 15-летний парень. Нападавшего ликвидировали на месте происшествия.

В Израиле нападавший с ножом убил человека и ранил еще четверых

В Израиле в Хайфе на автостанции нападающий с ножом убил 70-летнего мужчину, ранил четырех человек и был ликвидирован. Об этом пишет Ynet, передает УНН.

Детали

Трое из раненых находятся в тяжелом состоянии, еще один - в среднем, среди раненых есть 15-летний парень, уточняет издание Times of Israel со ссылкой на врачей.

Нападающего, который совершил атаку в крупнейшем транспортном узле Израиля, ликвидировали.

И.о. министра национальной безопасности заявил: "Впереди нас ждут сложные дни".

Напомним

На окраине Тель-Авива в городе Бат-Ям прогремели взрывы. Взорвались 3 автобуса, а еще в двух других автобусах были найдены взрывные устройства, однако они не сдетонировали.

27 февраля вблизи израильского города Пардес-Хана палестинец наехал на людей, которые ждали автобус. В результате инцидента пострадали 13 человек, среди которых - 17-летняя девушка.

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

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