В Израиле нападавший с ножом убил человека и ранил еще четверых
Киев • УНН
На автостанции в Хайфе нападавший с ножом убил 70-летнего мужчину и ранил четырех человек, среди которых 15-летний парень. Нападавшего ликвидировали на месте происшествия.
В Израиле в Хайфе на автостанции нападающий с ножом убил 70-летнего мужчину, ранил четырех человек и был ликвидирован. Об этом пишет Ynet, передает УНН.
Детали
Трое из раненых находятся в тяжелом состоянии, еще один - в среднем, среди раненых есть 15-летний парень, уточняет издание Times of Israel со ссылкой на врачей.
Нападающего, который совершил атаку в крупнейшем транспортном узле Израиля, ликвидировали.
И.о. министра национальной безопасности заявил: "Впереди нас ждут сложные дни".
Напомним
На окраине Тель-Авива в городе Бат-Ям прогремели взрывы. Взорвались 3 автобуса, а еще в двух других автобусах были найдены взрывные устройства, однако они не сдетонировали.
27 февраля вблизи израильского города Пардес-Хана палестинец наехал на людей, которые ждали автобус. В результате инцидента пострадали 13 человек, среди которых - 17-летняя девушка.