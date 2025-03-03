В Ізраїлі нападник з ножем убив людину та поранив ще чотирьох
Київ • УНН
На автостанції в Хайфі нападник з ножем убив 70-річного чоловіка та поранив чотирьох людей, серед яких 15-річний хлопець. Нападника ліквідували на місці події.
В Ізраїлі у Хайфі на автостанції нападник з ножем убив 70-річного чоловіка, поранив чотирьох людей і був ліквідований. Про це пише Ynet, передає УНН.
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Троє з поранених перебувають у тяжкому стані, ще один — у середньому, серед поранених є 15-річний хлопець, уточнює видання Times of Israel з посиланням на лікарів.
Нападника, який здійснив атаку в найбільшому транспортному вузлі Ізраїлю, ліквідували.
В.о. міністра національної безпеки заявив: "Попереду на нас чекають складні дні".
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На околиці Тель-Авіва в місті Бат-Ям прогриміли вибухи. Вибухнули 3 автобуси, а ще в двох інших автобусах були знайдені вибухові пристрої, проте вони не здетонували.
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