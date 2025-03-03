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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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В Ізраїлі нападник з ножем убив людину та поранив ще чотирьох

Київ • УНН

 • 21566 перегляди

На автостанції в Хайфі нападник з ножем убив 70-річного чоловіка та поранив чотирьох людей, серед яких 15-річний хлопець. Нападника ліквідували на місці події.

В Ізраїлі нападник з ножем убив людину та поранив ще чотирьох

В Ізраїлі у Хайфі на автостанції нападник з ножем убив 70-річного чоловіка, поранив чотирьох людей і був ліквідований. Про це пише Ynet, передає УНН.

Деталі

Троє з поранених перебувають у тяжкому стані, ще один — у середньому, серед поранених є 15-річний хлопець, уточнює видання Times of Israel з посиланням на лікарів.

Нападника, який здійснив атаку в найбільшому транспортному вузлі Ізраїлю, ліквідували.

В.о. міністра національної безпеки заявив: "Попереду на нас чекають складні дні".

Нагадаємо

На околиці Тель-Авіва в місті Бат-Ям прогриміли вибухи. Вибухнули 3 автобуси, а ще в двох інших автобусах були знайдені вибухові пристрої, проте вони не здетонували.

27 лютого поблизу ізраїльського міста Пардес-Хана палестинець наїхав на людей, які чекали на автобус. Внаслідок інциденту постраждали 13 людей, серед яких – 17-річна дівчина.

Юлія Гаврилюк

Юлія Гаврилюк

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