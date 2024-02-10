В Измаиле Одесской области раздаются взрывы

В Измаиле Одесской области слышны взрывы, сообщает корреспондентка Общественного, передает УНН. В регионе объявлена воздушная тревога.

Детали

До этого городской голова Измаила Андрей Абрамченко сообщил, что есть угроза вражеских дронов, в городе работает ПВО.

Также Воздушные силы сообщили о новой группе ударных российских БпЛА с Черного моря, которые движутся западным курсом в направлении Татарбунарского района.

В Одессе 44-летний получил осколочное ранение во время дроновой атаки

Напомним,

Вечером российские оккупанты нанесли удары "шахедами" по югу Украины. Взрывы раздавались на Харьковщине, Харькове и Одессе.