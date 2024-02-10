В Ізмаїлі на Одещині лунають вибухи

В Ізмаїлі Одеської області чутно вибухи, повідомляє кореспондентка Суспільного, передає УНН. В регіоні оголошена повітряна тривога.

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До цього міський голова Ізмаїла Андрій Абрамченко повідомив, що є загроза ворожих дронів, у місті працює ППО.

Також Повітряні сили повідомили про нову групу ударних російських БпЛА з Чорного моря, які рухаються західним курсом у напрямку Татарбунарського району.

В Одесі 44-річний отримав осколкове поранення під час дронової атаки

Нагадаємо

Ввечері російські окупанти завдали ударів "шахедами" по півню України. Вибухи лунали на Харківщині, Харкові та Одесі.