В Ізмаїлі на Одещині лунають вибухи
Київ • УНН
В Ізмаїлі Одеської області пролунали вибухи і була оголошена повітряна тривога, оскільки російські безпілотники рухалися на захід над Чорним морем.
В Ізмаїлі Одеської області чутно вибухи, повідомляє кореспондентка Суспільного, передає УНН. В регіоні оголошена повітряна тривога.
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До цього міський голова Ізмаїла Андрій Абрамченко повідомив, що є загроза ворожих дронів, у місті працює ППО.
Також Повітряні сили повідомили про нову групу ударних російських БпЛА з Чорного моря, які рухаються західним курсом у напрямку Татарбунарського району.
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Ввечері російські окупанти завдали ударів "шахедами" по півню України. Вибухи лунали на Харківщині, Харкові та Одесі.