В июне в Украине погибло 265 мирных жителей, больше всего с начала вторжения рф - ООН

В июне текущего года в результате российских ударов погибли по меньшей мере 265 мирных украинцев, еще 1 816 получили ранения. Это самый высокий суммарный показатель жертв со времен первых месяцев после полномасштабного российского вторжения, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Глава Департамента по политическим вопросам ООН Розмари ДиКарло отметила, что количество погибших и раненых мирных жителей в Украине в мае было самым высоким с апреля 2022 года, но данные Управления Верховного комиссара ООН по правам человека указывают на еще большее количество жертв в июне и, вероятно, в июле.

Эта тревожная тенденция, судя по всему, продолжается и в июле - отметила ДиКарло.

Она привела пример трех масштабных волн российских авиаударов по Киеву и другим украинским городам только за последнюю неделю, многие из которых были направлены на городские центры с большим количеством гражданского населения.

Любые нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру, где бы они ни происходили, являются явным нарушением международного гуманитарного права и должны быть немедленно прекращены - отметила она.

Также представительница ООН добавила, что мирные жители, проживающие на оккупированных украинских территориях и на территории России, также гибнут. В то же время российские власти сообщили, что за первые шесть месяцев 2026 года на территории России погибли 250 мирных жителей, а 1 596 получили ранения. Однако, по словам ДиКарло, ООН не имела возможности проверить эти сообщения.

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