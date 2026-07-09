Россияне дроном убили последнюю жительницу села Токаревка Вторая в Харьковской области

В среду, 8 июля, российский FPV-дрон попал по гражданской женщине, которая шла пешком вдоль автодороги между Прудянкой и Цуповкой. 57-летняя женщина скончалась в больнице. Она была последней и единственной жительницей села Токаревка Вторая, расположенного в 10-километровой приграничной зоне. Об этом сообщил глава Дергачевской МВА Вячеслав Задоренко, передает УНН.

Вчера после 18:00 российский FPV-дрон попал по гражданской женщине, которая шла пешком вдоль автодороги между Прудянкой и Цуповкой. 57-летняя жительница Токаревки Второй получила многочисленные осколочные ранения и была доставлена в Дергачевскую больницу - сообщил Задоренко.

Он отметил, что медики сделали все возможное, чтобы спасти ее жизнь, но, к сожалению, от полученных травм она скончалась.

Погибшая была работницей Дергачевской центральной больницы и последней и единственной жительницей села Токаревка Вторая, расположенного в 10-километровой приграничной зоне - отметил Задоренко.

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