Россияне дроном убили последнюю жительницу села Токаревка Вторая в Харьковской области
Киев • УНН
57-летняя женщина погибла в больнице после атаки российского дрона. Она была единственной жительницей села в 10-километровой приграничной зоне.
В среду, 8 июля, российский FPV-дрон попал по гражданской женщине, которая шла пешком вдоль автодороги между Прудянкой и Цуповкой. 57-летняя женщина скончалась в больнице. Она была последней и единственной жительницей села Токаревка Вторая, расположенного в 10-километровой приграничной зоне. Об этом сообщил глава Дергачевской МВА Вячеслав Задоренко, передает УНН.
Вчера после 18:00 российский FPV-дрон попал по гражданской женщине, которая шла пешком вдоль автодороги между Прудянкой и Цуповкой. 57-летняя жительница Токаревки Второй получила многочисленные осколочные ранения и была доставлена в Дергачевскую больницу
Он отметил, что медики сделали все возможное, чтобы спасти ее жизнь, но, к сожалению, от полученных травм она скончалась.
Погибшая была работницей Дергачевской центральной больницы и последней и единственной жительницей села Токаревка Вторая, расположенного в 10-километровой приграничной зоне
Напомним
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