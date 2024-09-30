В Ивано-Франковске угарным газом отравилась целая семья

29 сентября в Ивано-Франковске мать и трое детей отравились угарным газом. Их госпитализировали в больницу. Об этом сообщает ГСЧС Ивано-Франковской области, пишет УНН.

воскресенье, 29 сентября, в 17:15 к спасателям поступило сообщение от медиков о том, что в городе Ивано-Франковск вероятно угарным газом отравились четыре человека, - говорится в сообщении.

Среди пострадавших двое мальчиков 2015 и 2018 годов рождения, девочка 2008 года рождения, и мать 1988 года рождения.

Как избежать отравления угарным газом:

во время пользования газовыми приборами держите открытой форточку или устанавливайте окно на проветривание;

не используйте отопительные приборы при отсутствии тяги в дымоходе;

при установке газовой колонки, котла предусмотрите отдельный дымоход для отвода продуктов сгорания;

если вы используете твердое топливо, не закрывайте вытяжку до момента полного сгорания топлива;

не пользуйтесь газовыми приборами при сильных порывах ветра, ведь может образоваться обратная тяга. Следите за цветом пламени на горелках: он должен быть синим или фиолетовым. Желтое пламя - это признак неполного сгорания газа, поэтому необходимо отрегулировать подачу воздуха в горелку;

не пользуйтесь газовыми приборами не по назначению! Например, не используйте газовую плиту для обогрева;

регулярно проверяйте исправность печки и газового оборудования;

используйте датчики угарного газа, ведь это может уберечь жизнь.

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