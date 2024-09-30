В Ивано-Франковске угарным газом отравилась целая семья

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Пять долгожданных премьер октября: что посмотреть
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Пять долгожданных премьер октября: что посмотреть

Официально: украинские военные поразили вражеский арсенал «Котлубань» с иранскими ракетами
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Официально: украинские военные поразили вражеский арсенал «Котлубань» с иранскими ракетами

В ОП сообщили, когда Зеленский и Байден предметно будут говорить о Плане победы
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В ОП сообщили, когда Зеленский и Байден предметно будут говорить о Плане победы

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«Важно, чтобы социум принимал их и чувствовал их необходимость": психотерапевт о поддержке военных и возвращении их к мирной жизни
28 сентября 2024, 14:39  •  112985 просмотра

«Важно, чтобы социум принимал их и чувствовал их необходимость": психотерапевт о поддержке военных и возвращении их к мирной жизни

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Психологические вызовы ветеранов: психотерапевт рассказал, какой этап адаптации к гражданской жизни является самым сложным
27 сентября 2024, 14:08  •  137781 просмотра

Психологические вызовы ветеранов: психотерапевт рассказал, какой этап адаптации к гражданской жизни является самым сложным

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Петиция об увольнении главы АРМА Думы может дать толчок к изменениям в управлении активами - юрист
27 сентября 2024, 13:25  •  147406 просмотра

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Трамп перед встречей с Зеленским сделал заявление по Украине: что сказал
27 сентября 2024, 13:10  •  143993 просмотра

Трамп перед встречей с Зеленским сделал заявление по Украине: что сказал

Более 1,5 млн грн зарплаты и десятки тысяч наличной валюты. Что указал в декларации чиновник НБУ Поляруш, который угрожал военному
27 сентября 2024, 12:58  •  131871 просмотра

Более 1,5 млн грн зарплаты и десятки тысяч наличной валюты. Что указал в декларации чиновник НБУ Поляруш, который угрожал военному

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Для качественного старта пенсионной реформы нужно 15 млрд грн - Жолнович
27 сентября 2024, 11:15  •  115230 просмотра

Для качественного старта пенсионной реформы нужно 15 млрд грн - Жолнович

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Глава АРМА Дума, скорее всего, проигнорирует замечания о непрозрачности - экс-секретарь Общественного совета
27 сентября 2024, 10:20  •  104566 просмотра

Глава АРМА Дума, скорее всего, проигнорирует замечания о непрозрачности - экс-секретарь Общественного совета

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Ивано-Франковске угарным газом отравилась целая семья

В Ивано-Франковске угарным газом отравилась целая семья

Киев  •  УНН

30 сентября 2024, 00:58  •  1384 просмотра

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В Ивано-Франковске мать и трое детей отравились угарным газом и были госпитализированы. ГСЧС дает советы по предотвращению отравления угарным газом при использовании газовых приборов.

29 сентября в Ивано-Франковске мать и трое детей отравились угарным газом. Их госпитализировали в больницу. Об этом сообщает ГСЧС Ивано-Франковской области, пишет УНН.

воскресенье, 29 сентября, в 17:15 к спасателям поступило сообщение от медиков о том, что в городе Ивано-Франковск вероятно угарным газом отравились четыре человека,

- говорится в сообщении.

Среди пострадавших двое мальчиков 2015 и 2018 годов рождения, девочка 2008 года рождения, и  мать 1988  года рождения.

Как избежать отравления угарным газом:

  • во время пользования газовыми приборами держите открытой форточку или устанавливайте окно на проветривание;
  • не используйте отопительные приборы при отсутствии тяги в дымоходе;
  • при установке газовой колонки, котла предусмотрите отдельный дымоход для отвода продуктов сгорания;
  • если вы используете твердое топливо, не закрывайте вытяжку до момента полного сгорания топлива;
  • не пользуйтесь газовыми приборами при сильных порывах ветра, ведь может образоваться обратная тяга. Следите за цветом пламени на горелках: он должен быть синим или фиолетовым. Желтое пламя - это признак неполного сгорания газа, поэтому необходимо отрегулировать подачу воздуха в горелку;
  • не пользуйтесь газовыми приборами не по назначению! Например, не используйте газовую плиту для обогрева;
  • регулярно проверяйте исправность печки и газового оборудования;
  • используйте датчики угарного газа, ведь это может уберечь жизнь.

Двое детей погибли во время пожара в Хмельницкой области10 сентября 2024, 12:03 • 12389 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Общество
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