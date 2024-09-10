В селе в Хмельницкой области произошел пожар в жилом доме, в результате которого погибли двое детей, сообщили в ГСЧС Украины, пишет УНН.

Детали

"Двое детей погибли во время пожара в Хмельницкой области", - говорится в сообщении ГСЧС в соцсетях.

Возгорание, как указано, возникло вчера вечером в селе Купель Хмельницкого района. Горел жилой дом. "В помещении пожарные обнаружили тела двух детей 2016 и 2019 годов рождения. Вероятно, они отравились продуктами горения", - указали в ГСЧС.

Предварительно, причиной пожара, как отмечается, стало короткое замыкание электросети.

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