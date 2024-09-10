6-летний мальчик выпал с балкона седьмого этажа в Николаеве
Киев • УНН
В Николаеве 6-летний ребенок выпал с балкона 7 этажа на крышу библиотеки. Спасатели передали мальчика медикам, за его жизнь борются врачи, обстоятельства выясняют правоохранители.
В Николаеве вечером 9 сентября с балкона седьмого этажа выпал 6-летний ребенок. Мальчик упал на крышу библиотеки на первом этаже дома. Сейчас за его жизнь борются врачи. Об этом сообщили в ГСЧС, передает УНН.
Детали
Как отмечается, ребенок упал с балкона седьмого этажа на шиферную крышу библиотеки на первом этаже дома.
Спасатели с помощью медицинских носилок спустили мальчика с крыши и передали бригаде скорой медицинской помощи. Ребенка госпитализировали в больницу, за его жизнь борются врачи. Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.
В ГСЧС напомнили, что порой достаточно несколько секунд, чтобы ребенок попал в опасную ситуацию. Поэтому призвали не оставлять малышей без присмотра, особенно на балконах и вблизи окон.
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