6-летний мальчик выпал с балкона седьмого этажа в Николаеве

В Николаеве вечером 9 сентября с балкона седьмого этажа выпал 6-летний ребенок. Мальчик упал на крышу библиотеки на первом этаже дома. Сейчас за его жизнь борются врачи. Об этом сообщили в ГСЧС, передает УНН.

Детали

Как отмечается, ребенок упал с балкона седьмого этажа на шиферную крышу библиотеки на первом этаже дома.

Спасатели с помощью медицинских носилок спустили мальчика с крыши и передали бригаде скорой медицинской помощи. Ребенка госпитализировали в больницу, за его жизнь борются врачи. Обстоятельства происшествия выясняют правоохранители.

В ГСЧС напомнили, что порой достаточно несколько секунд, чтобы ребенок попал в опасную ситуацию. Поэтому призвали не оставлять малышей без присмотра, особенно на балконах и вблизи окон.

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