6-річний хлопчик випав з балкона сьомого поверху в Миколаєві
Київ • УНН
У Миколаєві 6-річна дитина випала з балкона 7 поверху на дах бібліотеки. Рятувальники передали хлопчика медикам, за його життя борються лікарі, обставини з'ясовують правоохоронці.
У Миколаєві ввечері 9 вересня з балкона сьомого поверху випала 6-річна дитина. Хлопчик впав на дах бібліотеки на першому поверсі будинку. Наразі за його життя борються лікарі. Про це повідомили в ДСНС, передає УНН.
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Як зазначається, дитина впала з балкона сьомого поверху на шиферний дах бібліотеки на першому поверсі будинку.
Рятувальники за допомогою медичних нош спустили хлопчика з даху та передали бригаді швидкої медичної допомоги. Дитину госпіталізували до лікарні, за його життя борються лікарі. Обставини події з'ясовують правоохоронці.
В ДСНС нагадали, що часом достатньо декілька секунд, аби дитина потрапила в небезпечну ситуацію. Тож закликали не лишати малечу без нагляду, особливо на балконах та поблизу вікон.
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