В Луцке 5-летняя девочка и 3-летний мальчик выпали из окна второго этажа, когда их мать пошла в магазин. Дети сейчас находятся в больнице, полиция проводит проверку инцидента, сообщили в ГУНП в области, пишет УНН.

Детали

Несчастный случай произошел вчера, около 21 часа, в одном из жилых районов Луцка.

«Мать детей отошла в магазин, оставив их в доме одних. По словам женщины, она забыла закрыть окно. Предположительно, дети подошли к окну и оперлись на москитную сетку, та не выдержала - в результате этого дети выпали из окна», - сообщили в полиции.

5-летняя девочка и 3-летний мальчик, как указано, сейчас находятся в больнице.

Сейчас по данному факту продолжается проверка, предоставляется правовая квалификация события. Решается вопрос о внесении сведений в ЕРДР.

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