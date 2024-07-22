21 июля в Чернигове 4-летний мальчик оперся на москитную сетку на открытом окне и выпал с пятого этажа. Малыша с телесными повреждениями госпитализировали в больницу. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию региона.

Детали

Инцидент случился 21 июля около 10-ти часов утра в Чернигове. Предварительно правоохранители установили, что 4-летний мальчик оперся на москитную сетку на открытом окне и выпал с пятого этажа. Родители малыша в это время отдыхали.

Ребенок с телесными повреждениями госпитализирован в больницу.

Сейчас продолжается выяснение обстоятельств происшествия.

Правоохранители открыли уголовное производство по статье 128 Уголовного кодекса Украины (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение.

Полицейские в очередной раз призвали родителей неукоснительно соблюдать правила безопасности в быту и ограничить доступ малолетним детям к открытым окнам, балконам, в том числе оборудованных москитными сетками, которые создают ложное представление защиты.

Отмечается, что от падения ребенка уберегут решетки или плотно закрытые окна. Пространство у подоконника должно быть свободным от мебели: иначе ребенок сможет залезть на них и добраться до окна. Ни в коем случае не следует оставлять ребенка без присмотра.

Напомним

3-летняя девочка выпала из окна третьего этажа в киевском районе Позняки, но выжила после падения, поскольку внизу был зеленый газон