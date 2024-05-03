У Києві трирічна дівчинка випала з вікна третього поверху, ведеться розслідування
Київ • УНН
3-річна дівчинка випала з вікна третього поверху в київському районі Позняки, але вижила після падіння, оскільки внизу був зелений газон, ведеться досудове розслідування.
На столичних Позняках з вікна третього поверху випала трирічна дівчинка, проводиться досудове розслідування, передає УНН із посиланням на прокуратуру Києва.
... проводиться досудове розслідування за фактом падіння з вікна багатоповерхівки 3-річної дитини в Дарницькому районі Києва (ч. 1 ст. 166 КК України)
Деталі
Встановлено, що ввечері дівчинка, граючись іграшками під наглядом старших дітей, випала з вікна третього поверху. Наслідки падіння з висоти не стали фатальними через те, що під вікнами будинку зелений газон.
За встановленою на даний час інформацією сім’я, яка складається з батька, матері та трьох неповнолітніх дітей раніше в поле зору правоохоронних органів не потрапляла.
Правоохоронцями проводяться всі необхідні слідчі дії для встановлення усіх обставин події.