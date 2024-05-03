В Киеве трехлетняя девочка выпала из окна третьего этажа, ведется расследование

На столичных Позняках из окна третьего этажа выпала трехлетняя девочка, проводится досудебное расследование, передает УНН со ссылкой на прокуратуру Киева.

... проводится досудебное расследование по факту падения из окна многоэтажки 3-летнего ребенка в Дарницком районе Киева (ч. 1 ст. 166 УК Украины) - говорится в сообщении.

Детали

Установлено, что вечером девочка, играя игрушками под присмотром старших детей, выпала из окна третьего этажа. Последствия падения с высоты не стали фатальными из-за того, что под окнами дома зеленый газон.

По установленной в настоящее время информации семья, которая состоит из отца, матери и трех несовершеннолетних детей ранее в поле зрения правоохранительных органов не попадала.

Правоохранителями проводятся все необходимые следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия.