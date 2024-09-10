Двоє дітей загинули під час пожежі на Хмельниччині
Київ • УНН
У селі Купіль Хмельницького району сталася пожежа в житловому будинку, внаслідок якої загинули двоє дітей 2016 та 2019 років народження. Попередня причина займання - коротке замикання електромережі.
У селі в Хмельницькій області сталася пожежа в житловому будинку, внаслідок якої загинули двоє дітей, повідомили у ДСНС України, пише УНН.
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"Двоє дітей загинули під час пожежі на Хмельниччині", - ідеться у повідомленні ДСНС у соцмережах.
Загорання, як вказано, виникло вчора ввечері у селі Купіль Хмельницького району. Горів житловий будинок. "У помешканні вогнеборці виявили тіла двох дітей 2016 та 2019 років народження. Ймовірно, вони отруїлися продуктами горіння", - вказали у ДСНС.
Попередньо, причиною пожежі, як зазначається, стало коротке замикання електромережі.
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