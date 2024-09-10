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Двоє дітей загинули під час пожежі на Хмельниччині

Двоє дітей загинули під час пожежі на Хмельниччині

Київ • УНН

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У селі Купіль Хмельницького району сталася пожежа в житловому будинку, внаслідок якої загинули двоє дітей 2016 та 2019 років народження. Попередня причина займання - коротке замикання електромережі.

У селі в Хмельницькій області сталася пожежа в житловому будинку, внаслідок якої загинули двоє дітей, повідомили у ДСНС України, пише УНН.

Деталі

"Двоє дітей загинули під час пожежі на Хмельниччині", - ідеться у повідомленні ДСНС у соцмережах.

Загорання, як вказано, виникло вчора ввечері у селі Купіль Хмельницького району. Горів житловий будинок. "У помешканні вогнеборці виявили тіла двох дітей 2016 та 2019 років народження. Ймовірно, вони отруїлися продуктами горіння", - вказали у ДСНС.

Попередньо, причиною пожежі, як зазначається, стало коротке замикання електромережі.

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Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Кримінал та НП

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