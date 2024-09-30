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В Івано-Франківську чадним газом отруїлась ціла сімʼя

В Івано-Франківську чадним газом отруїлась ціла сімʼя

Київ • УНН

 • 54329 перегляди

В Івано-Франківську мати і троє дітей отруїлися чадним газом та були госпіталізовані. ДСНС надає поради щодо запобігання отруєнню чадним газом при використанні газових приладів.

29 вересня в Івано-Франківську мати і троє дітей отруїлися чадним газом. Їх госпіталізували. Про це повідомляє ДСНС Івано-Франківської області, пише УНН.

неділю, 29 вересня, о 17:15 до рятувальників надійшло повідомлення від медиків про те, що у місті Івано-Франківськ ймовірно чадним газом отруїлось четверо людей,

- йдеться у повідомленні.

Серед постраждалих двоє хлопчиків 2015 та 2018 років народження, дівчинка 2008 року народження, та  мати 1988  року народження.

Як уникнути отруєння чадним газом:

  • під час користування газовими приладами тримайте відчиненою кватирку чи встановлюйте вікно на провітрювання;
  • не використовуйте опалювальні прилади при відсутності тяги в димарі;
  • під час установки газової колонки, котла передбачте окремий димар для відведення продуктів згорання;
  • якщо ви використовуєте тверде паливо, не зачиняйте витяжку до моменту повного згорання палива;
  • не користуйтеся газовими приладами при сильних поривах вітру, адже може утворитися зворотна тяга. Стежте за кольором полум’я на пальниках: він має бути синім або фіолетовим. Жовте полум’я - це ознака неповного згорання газу, тож необхідно відрегулювати подачу повітря в пальник;
  • не користуйтеся газовими приладами не за призначенням! Наприклад, не використовуйте газову плиту для обігріву;
  • регулярно перевіряйте справність пічки та газового обладнання;
  • використовуйте датчики чадного газу, адже це може вберегти життя.

Двоє дітей загинули під час пожежі на Хмельниччині10.09.24, 15:03 • 12610 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Суспільство
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ivano-frankivskІвано-Франківськ

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