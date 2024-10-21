В Ивано-Франковске из окна многоэтажки выпала 12-летняя девушка

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Зима близко: когда в странах Европы необходимо устанавливать зимние шины
  •  73593 просмотра

Зима близко: когда в странах Европы необходимо устанавливать зимние шины

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Долгосрочные партнерства между бизнесом и городами-побратимами откроют путь к международным инвестициям - нардеп
  •  82523 просмотра

Долгосрочные партнерства между бизнесом и городами-побратимами откроют путь к международным инвестициям - нардеп

ЕС отреагировал на сообщения об отправке солдат КНДР в россию: обеспокоен ростом военного сотрудничества между двумя странами
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ЕС отреагировал на сообщения об отправке солдат КНДР в россию: обеспокоен ростом военного сотрудничества между двумя странами

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Количество людей с инвалидностью выросло на 300 тысяч: безбарьерность остается вызовом для Украины
  •  107951 просмотра

Количество людей с инвалидностью выросло на 300 тысяч: безбарьерность остается вызовом для Украины

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Прилив сил и значительное напряжение: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 21 по 27 октября
20 октября 2024, 08:34  •  150966 просмотра

Прилив сил и значительное напряжение: гороскоп для всех знаков Зодиака на период с 21 по 27 октября

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Женщины-машинистки в столичном метро: одна уже проходит стажировку, еще четверо - учатся
19 октября 2024, 11:39  •  172562 просмотра

Женщины-машинистки в столичном метро: одна уже проходит стажировку, еще четверо - учатся

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Сезон заморозков: автоинструктор рассказал, когда необходимо менять летние шины на зимние
18 октября 2024, 15:18  •  197037 просмотра

Сезон заморозков: автоинструктор рассказал, когда необходимо менять летние шины на зимние

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Развитие производства и предпринимательской деятельности в громадах зависит также и от наличия рабочей силы - эксперт
18 октября 2024, 13:46  •  195404 просмотра

Развитие производства и предпринимательской деятельности в громадах зависит также и от наличия рабочей силы - эксперт

Где в мире самый дешевый и самый дорогой бензин: инфографика
18 октября 2024, 13:32  •  170552 просмотра

Где в мире самый дешевый и самый дорогой бензин: инфографика

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Иностранные партнеры до сих пор удивляются, что во всех типах российского оружия мы обнаруживаем значительное количество компонентов западного производства - директор КНИИСЭ Рувин
18 октября 2024, 11:22  •  141481 просмотра

Иностранные партнеры до сих пор удивляются, что во всех типах российского оружия мы обнаруживаем значительное количество компонентов западного производства - директор КНИИСЭ Рувин

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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20 октября 2024, 03:03  •  107444 просмотра
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В Ивано-Франковске из окна многоэтажки выпала 12-летняя девушка

В Ивано-Франковске из окна многоэтажки выпала 12-летняя девушка

Киев  •  УНН

21 октября 2024, 18:47  •  2041 просмотра

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В городе Ивано-Франковск 21 октября из окна 9 этажа многоэтажки выпала несовершеннолетняя девушка 2012 года рождения. На месте работают следственно-оперативная группа, ювенальные полицейские и эксперты-криминалисты.

В Ивано-Франковске из окна многоэтажки выпала несовершеннолетняя девушка. Инцидент произошел 21 октября на улице Василия Стуса. Эту информацию Суспільному подтвердили в полиции Ивано-Франковской области, передает УНН.

На месте работают следственно-оперативная группа, ювенальные полицейские и эксперты-криминалисты.

СМИ стало известно, что девочка - 2012 года рождения. Она погибла. По предварительной информации, несовершеннолетняя выпала из окна девятого этажа дома.

В Одессе из окна восьмого этажа выпал маленький ребенок3 сентября 2023, 13:39 • 889263 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Криминал и ЧП
vasilii-stusВасилий Стус
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