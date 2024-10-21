В Ивано-Франковске из окна многоэтажки выпала 12-летняя девушка

В Ивано-Франковске из окна многоэтажки выпала несовершеннолетняя девушка. Инцидент произошел 21 октября на улице Василия Стуса. Эту информацию Суспільному подтвердили в полиции Ивано-Франковской области, передает УНН.

На месте работают следственно-оперативная группа, ювенальные полицейские и эксперты-криминалисты.

СМИ стало известно, что девочка - 2012 года рождения. Она погибла. По предварительной информации, несовершеннолетняя выпала из окна девятого этажа дома.

В Одессе из окна восьмого этажа выпал маленький ребенок