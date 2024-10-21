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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
10:15 • 4428 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

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В Івано-Франківську з вікна багатоповерхівки випала 12-річна дівчина

Київ • УНН

 • 29486 перегляди

У місті Івано-Франківськ 21 жовтня з вікна 9 поверху багатоповерхівки випала неповнолітня дівчина 2012 року народження. На місці працюють слідчо-оперативна група, ювенальні поліцейські та експерти-криміналісти.

В Івано-Франківську з вікна багатоповерхівки випала 12-річна дівчина

В Івано-Франківську з вікна багатоповерхівки випала неповнолітня дівчина. Інцидент трапився 21 жовтня на вулиці Василя Стуса. Цю інформацію Суспільному підтвердили в поліції Івано-Франківської області, передає УНН.

На місці працюють слідчо-оперативна група, ювенальні поліцейські та експерти-криміналісти.

ЗМІ стало відомо, що дівчинка — 2012 року народження. Вона загинула. За попередньою інформацією, неповнолітня випала з вікна дев'ятого поверху будинку.

В Одесі з вікна восьмого поверху випала маленька дитина03.09.23, 16:39 • 889369 переглядiв

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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