В Івано-Франківську з вікна багатоповерхівки випала 12-річна дівчина
Київ • УНН
У місті Івано-Франківськ 21 жовтня з вікна 9 поверху багатоповерхівки випала неповнолітня дівчина 2012 року народження. На місці працюють слідчо-оперативна група, ювенальні поліцейські та експерти-криміналісти.
В Івано-Франківську з вікна багатоповерхівки випала неповнолітня дівчина. Інцидент трапився 21 жовтня на вулиці Василя Стуса. Цю інформацію Суспільному підтвердили в поліції Івано-Франківської області, передає УНН.
На місці працюють слідчо-оперативна група, ювенальні поліцейські та експерти-криміналісти.
ЗМІ стало відомо, що дівчинка — 2012 року народження. Вона загинула. За попередньою інформацією, неповнолітня випала з вікна дев'ятого поверху будинку.
В Одесі з вікна восьмого поверху випала маленька дитина03.09.23, 16:39 • 889369 переглядiв