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НБУ снова повысил учетную ставку - до 15,5%
12:03 • 8131 просмотра

НБУ снова повысил учетную ставку - до 15,5%

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В итальянских Альпах лавина унесла жизни женщины и двух детей

В итальянских Альпах лавина унесла жизни женщины и двух детей

Киев  •  УНН

 • 13839 просмотра

КИЕВ. 28 декабря. УНН. Три человека погибли в субботу, 28 декабря, в результате схода лавины в итальянских Альпах в автономной провинции Больцано недалеко от границы с Австрией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Жертвами стихийного бедствия стали 25-летняя женщина и двое семилетних девочек, одна из них была дочерью погибшей женщины, подтвердил агентству новостей dpa представитель полиции в Больцано. Все трое жертв - граждане Германии.

Лавина накрыла группу лыжников днем 28 декабря на высоте около 2400 метров на горнолыжном курорте Валь Сеналес (Шнальсталь). В спасательной операции участвовали 70 человек и три вертолета. Женщина и семилетняя девушка погибли на месте, дочь женщины умерла от полученных травм в больнице. В результате схода лавины травмы получили еще двое немцев, один из них - 11-летний мальчик. Все они находились в одной туристической группе. Спасатели продолжают поиски, поскольку по состоянию на вечер не было окончательно ясно, находятся ли под снежными завалами еще люди.

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В начале декабря на Монблане в результате схода лавины погибли двое лыжников.

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