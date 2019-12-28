В итальянских Альпах лавина унесла жизни женщины и двух детей

Жертвами стихийного бедствия стали 25-летняя женщина и двое семилетних девочек, одна из них была дочерью погибшей женщины, подтвердил агентству новостей dpa представитель полиции в Больцано. Все трое жертв - граждане Германии.

Лавина накрыла группу лыжников днем 28 декабря на высоте около 2400 метров на горнолыжном курорте Валь Сеналес (Шнальсталь). В спасательной операции участвовали 70 человек и три вертолета. Женщина и семилетняя девушка погибли на месте, дочь женщины умерла от полученных травм в больнице. В результате схода лавины травмы получили еще двое немцев, один из них - 11-летний мальчик. Все они находились в одной туристической группе. Спасатели продолжают поиски, поскольку по состоянию на вечер не было окончательно ясно, находятся ли под снежными завалами еще люди.

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В начале декабря на Монблане в результате схода лавины погибли двое лыжников.