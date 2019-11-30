На Монблані внаслідок сходження лавини загинули двоє лижників
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. На найвищій вершині Альп - Монблані - зійшла лавина, накривши снігом кількох лижників. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW і dpa.
Співробітник італійської гірської рятувальної служби у суботу, 30 листопада, повідомив, що внаслідок сходження лавини загинули двоє лижників. Вони перебували поза межами підготовлених трас.
Представники італійської прикордонної поліції в розташованому поблизу гори муніципалітеті Курмайор згодом зазначили, що загиблі були громадянами Італії.
За повідомленнями ЗМІ, снігова лавина зійшла на висоті 3000 метрів неподалік від станції канатної дороги, розташованої з італійського боку. Цей район між Італією та Францією вважається популярним серед фрірайдерів.
Нагадаємо, сходження на Монблан обмежили через наплив туристів.