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На Монблані внаслідок сходження лавини загинули двоє лижників

На Монблані внаслідок сходження лавини загинули двоє лижників

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 грудня. УНН. На найвищій вершині Альп - Монблані - зійшла лавина, накривши снігом кількох лижників. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW і dpa.

Співробітник італійської гірської рятувальної служби у суботу, 30 листопада, повідомив, що внаслідок сходження лавини загинули двоє лижників. Вони перебували поза межами підготовлених трас.

Представники італійської прикордонної поліції в розташованому поблизу гори муніципалітеті Курмайор згодом зазначили, що загиблі були громадянами Італії.

За повідомленнями ЗМІ, снігова лавина зійшла на висоті 3000 метрів неподалік від станції канатної дороги, розташованої з італійського боку. Цей район між Італією та Францією вважається популярним серед фрірайдерів.

Нагадаємо, сходження на Монблан обмежили через наплив туристів.

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